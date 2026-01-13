El Ibex 35 supera los 17.600 puntos pendiente de EEUU en una jornada sin grandes avances

El Ibex 35 ha culminado la sesión bursátil de este martes con un ligero avance del 0,06%, lo que ha terminado colocando al índice en los 17.687,10 puntos. De esta manera, el parqué madrileño vuelve a revalidar marcas históricas, tal y como hizo el pasado lunes, y encara con aún más decisión su nuevo objetivo: los 18.000 puntos.

En el ámbito internacional, la Casa Blanca ha rechazado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté detrás de la demanda contra el máximo responsable de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. El banquero central explicó este domingo que está siendo objeto de una investigación del Departamento de Justicia y la enmarcó dentro de un contexto de presiones y amenazas continuas por parte del Gobierno federal.

En este escenario, Powell ha subrayado su “profundo respeto” por el Estado de derecho y la rendición de cuentas, al tiempo que ha calificado la investigación como un paso “sin precedentes” por parte de Washington.

Solaria, Acciona Energía y Unicaja lideran

En clave empresarial, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha adelantado que la entidad espera generar 49.000 millones de euros de capital de “máxima calidad” entre 2025 y 2028, con el fin de financiar el crecimiento orgánico y reforzar la remuneración al accionista.

Así, los valores que más se han revalorizado durante la jornada han sido Solaria (+2,62%), Acciona Energía (+2,01%), Unicaja (+1,59%) y BBVA (+1,45%). Por otra parte, los componentes más castigados han sido Aena (-2,58%), Telefónica (-2,41%), Endesa (-2,25%), que sigue padeciendo las consecuencias del hackeo que sufrió el pasado lunes, y Merlin (-1,82%).

Tibieza en los mercados internacionales

A nivel continental, la jornada ha culminado en signo principalmente negativo. El único que ha logrado cerrar en verde ha sido el DAX alemán, con un ligero avance del 0,02%. El resto de los selectivos europeos han cerrado con caídas, con el CAC 40 perdiendo un 0,14%, el FTSE 100 londinense un 0,07% y el FTSE MIB de Milán dejándose un 0,46%, la caída más amplia de la jornada.

En cuanto a la situación al otro lado del Atlántico, en plena disputa entre Trump y Powell, las bolsas estadounidenses navegaban la jornada en signo mixto. El Dow Jones caía un 0,56% al cierre europeo, mientras que el Nasdaq, comandado por el 2,35% que ganaba Alphabet, subía un 0,20%. El S&P500, por su parte, se dejaba un modesto 0,05%.

Las materias primas prosiguen su rally

En el mercado energético, el Brent —referencia en Europa— subía un 2,68% y alcanzaba los 65,58 dólares, tocando su nivel más alto desde finales de noviembre en plenas tensiones entre EEUU y Venezuela y las revueltas en Irán, dos de los mayores productores del mundo. Por su parte, el WTI —referencia en Estados Unidos— repuntaba un 3,12%, hasta los 61,17 dólares.

Atendiendo a los metales preciosos, a pesar de haber cotizado en números rojos durante la mayor parte del día, la onza de oro Troy ganaba a media tarde un 0,21%, colocándose en los 4.624,49 dólares. Por su parte, la plata continuaba con su rally con un alza considerable del 4,68%, que terminaba dejando la onza en 89,02 dólares al cierre europeo.

En el mercado de divisas, el euro se cambiaba a 1,1666 dólares, mientras que la rentabilidad del bono español a 10 años bajaba al 3,252%.

