Davos identifica la polarización social como el mayor riesgo existente para España

El Foro Económico Mundial (WEF), que acogerá su simposio anual en Davos del 19 al 23 de enero, ha elaborado su tradicional 'Informe de Riesgos Mundiales' para 2026. En este documento, un exhaustivo análisis del horizonte económico global, más de 1.300 expertos a nivel mundial han identificado que la segunda mitad de la década será "turbulenta" para el mundo. Según los hallazgos del Foro, la incertidumbre será el término que defina los riesgos globales a los que el mundo se enfrentará en 2026.

Los diversos encuestados consideran que tanto el corto como el medio plazo —medido a dos y diez años vista, respectivamente— se avecina aciago para el mundo. El 50% de los encuestados considera turbulento el panorama en dos años, y un 57% en la próxima década. Las cifras representan un alza del 14% frente al informe de 2025, signo que preocupa a los economistas. Solo un 1% se atreve a afirmar que el horizonte a nivel global no traerá complicaciones.

La polarización preocupa en España, y la recesión en EEUU

En cuanto a España, los expertos del Foro han identificado que el primer riesgo que afronta el país es la polarización social, que está "está intensificando la presión sobre los sistemas democráticos, ya que los movimientos extremistas desafían la resiliencia institucional y la confianza pública". Davos añade que la popularización de narrativas del tipo 'las calles contra las élites' refleja "una desilusión cada vez mayor con las estructuras de gobernanza tradicionales, lo que hace que muchos ciudadanos sean cada vez más escépticos sobre la capacidad de las políticas públicas para mejorar de manera tangible sus medios de vida".

Para EEUU, que ha protagonizado las tensiones comerciales a través de la ofensiva arancelaria de Trump, Davos cree que el mayor riesgo para el país son los signos de recesión económica. El declive del bienestar es el segundo, seguido de la desinformación, los efectos adversos de la IA y la disrupción de la cadena de suministro.

Declive del multilateralismo

Otra de las conclusiones alcanzadas por el Foro es "el declive del sistema de colaboración multilateral". "Confianza en decadencia, transparencia y respeto al derecho menguantes, junto al alza del proteccionismo amenazan las longevas relaciones de inversión y comercio entre países, aumentando la propensión al conflicto", reflexiona el informe de Davos. La confrontación geoeconómica es, para el 18% de los encuestados, es el riesgo con mayor probabilidad de iniciar una crisis mundial, ascendiendo dos puestos respecto a 2025. El segundo es la existencia de conflictos armados entre países, con un 14% de posibilidades.

Lejos de mitigarse, la confrontación geoeconómica crece en probabilidades de encender la mecha de una crisis mundial en los próximos años. Hasta 2028, los encuestados siguen creyendo que se trata del riesgo más crítico, mientras que en este caso la desinformación se aúpa hasta la segunda posición. Mientras tanto, en la próxima década, el podio lo ocupan los "fenómenos atmosféricos extremos", mientras que el colapso de la biodiversidad y los cambios críticos en la Tierra completan el podio.

Crecen los fantasmas de la recesión y la inflación

Tras un año turbulento en lo económico, los expertos identifican que los riesgos en esta materia han crecido respecto a 2025, mostrando las mayores alzas en el ránking general en los próximos dos años. La recesión económica y el aumento de la inflación han escalado ambas ocho posiciones respecto al ranking del año pasado, hasta el undécimo y vigésimo primer puesto, respectivamente. Un posible pinchazo en la burbuja de activos, por su parte, escala siete puestos hasta el decimoctavo.

"Los avances tecnológicos y las nuevas innovaciones están generando oportunidades, con enormes beneficios potenciales en diversos ámbitos, pero también están dando lugar a nuevos riesgos en diversos ámbitos, desde los mercados laborales hasta la integridad de la información o los sistemas de armas autónomos". Así lo define el Foro de Davos, indicando que la desinformación y la 'ciber-inseguridad' ocupan el segundo y sexto puesto, respectivamente, en los próximos dos años.

Por último, la Inteligencia Artificial (IA) ocupa también un lugar ilustre entre los mayores riesgos tecnológicos. En los próximos dos años se coloca en el trigésimo puesto, pero ampliando el horizonte a la próxima década asciende hasta el quinto, lo que representa 25 puestos en ocho años.

