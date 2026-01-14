En directo | Montero ofrece a las comunidades que la aplicación de la nueva financiación sea voluntaria

La Comunidad de Madrid plantará batalla legal

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, se ha mostrado muy crítica este miércoles tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ya ha adelantado que la región presentará los recursos judiciales “que están a su disposición” para frenar el nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez. Albert, por su parte, se ha sorprendido de la ausencia del artífice del reparto de los recursos públicos entre las comunidad autónomas que, según ella, se trata del presidente de ERC, Oriol Junqueras. “En su lugar, el Gobierno ha mandado a su delegada María Jesús Montero”. La consejera ha reafirmado que la Comunidad de Madrid “no participará en este sistema de castas” que plantea el Ejecutivo central.