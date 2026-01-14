En Directo
Consejo de Política Fiscal y Financiera
En directo | Montero ofrece a las comunidades que la aplicación de la nueva financiación sea voluntaria
Los consejeros autonómicos están citados a partir de las 10.30 horas de este miércoles en el Ministerio de Hacienda, aunque las comunidades ya han ido expresando sus diferentes posiciones sobre el nuevo modelo de financiación
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación, que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC.
Pablo Gallén
La Comunidad de Madrid plantará batalla legal
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, se ha mostrado muy crítica este miércoles tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ya ha adelantado que la región presentará los recursos judiciales “que están a su disposición” para frenar el nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez. Albert, por su parte, se ha sorprendido de la ausencia del artífice del reparto de los recursos públicos entre las comunidad autónomas que, según ella, se trata del presidente de ERC, Oriol Junqueras. “En su lugar, el Gobierno ha mandado a su delegada María Jesús Montero”. La consejera ha reafirmado que la Comunidad de Madrid “no participará en este sistema de castas” que plantea el Ejecutivo central.
Iván Gil
Castilla-La Mancha amenaza con la vía judicial
El Gobierno de Emiliano García-Page eleva el tono contra el Gobierno tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Para el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz, la oferta de que las comunidades puedan acogerse al nuevo modelo de financiación o quedarse en el actual supone que el Gobierno traslade a los territorios “el chantaje” de que “o lo aceptáis o perdéis 1.240 millones”, que sería el aumento de recursos para este territorio según la nueva propuesta. “Es lo peor que podía haber escuchado”, ha lamentado el representante castellano-manchego, quien amenazó sobre que “si esa es la vía, además de la política habrá que ver la judicial”.
Acaba la cumbre con el rechazo de casi todas las comunidades
La cumbre sobre el nuevo sistema de financiacion autonómica que ha propuesto el Gobierno, celebrada en la mañana de este miércoles entre la vicepresidenta María Jesús Montero y los consejeros autonómicos de Economía, ha terminado con el rechazo a la propuesta de todas las comunidades salvo Cataluña. La práctica totalidad de los consejeros autonómicos han expresado a Montero su desacuerdo con el nuevo sistema, y también su malestar por que fuera el líder de ERC, Oriol Juqueras, quien lo anunciara tras reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa.
López Miras: "Que no cuenten con Murcia"
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha trasladado este miércoles al Gobierno central que "no cuente" con el apoyo del Ejecutivo regional si la propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica supone que los murcianos "pasen de ser los españoles peor financiados a ser los terceros". "Si lo que han ido a ofrecernos al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es que la Región de Murcia pase de ser la comunidad peor financiada a ser la tercera comunidad autónoma peor financiada, se pueden quedar con su reforma donde ellos quieran", ha dicho.
S. H. V. (Zaragoza)
Un sistema "solo beneficia a Cataluña"
El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha manifestado su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica porque "no es en ningún caso aceptable que se pacte unilateralmente con los independentistas, solamente para el beneficio de Cataluña" y reclama un sistema negociado entre todas las comunidades autónomas. Lea aquí la información completa.
Rocío Entonado Arias (Mérida)
"Extremadura tiene derecho a la misma sanidad y educación que Madrid o Cataluña"
La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha ratificado este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el rechazo de la Junta de Extremadura a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica del Gobierno y ha defendido que todos los españoles tienen derecho a recibir servicios públicos de calidad. "Venimos a defender la Constitución Española, la igualdad y la justicia", ha señalado minutos antes de iniciarse el cónclave en Madrid. Lea aquí la noticia completa.
Víctor Rodríguez (Madrid)
Una propuesta hecha "a machetazos al dictado" de ERC
El portavoz del Ejecutivo madrileño y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha sido tajante. "Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid jamás aceptaremos un modelo que discrimine a los madrileños y así lo hará saber hoy la propia consejera de Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Toda la información, aquí.
"Esto va de España"
El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado que no aceptarán un modelo de financiación propuesto por el Gobierno de la nación para las comunidades autónomas que "discrimina" y ha aseguradfo que esto no va solo de recursos sino que "va de España" y la financiación de los servicios públicos. "Pedro Sánchez nos ha hecho comenzar el año como finalizamos el año 2025. Hemos comenzado el año con más privilegios que ha otorgado a los partidos independentistas, en particular a Esquerra Republicana de Cataluña, con una propuesta de financiación autonómica hecha a machetazos, al dictado de aquellos que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña", ha censurado el también portavoz del Gobierno autonómico.
May Mariño / Ana Cabanillas
Page eleva el tono
"Es de una base moral mínima. Soy duro porque no es un asunto menor, es el meollo" ya que "estamos hablando de la ideología que a algunos desde niños nos ha llevado a militar en la política". El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, elevó el tono contra el sistema de financiación autonómica que el Ejecutivo está exponiendo a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. A la vez que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exponía los detalles del modelo a los consejeros autonómicos, Page arremetía públicamente contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez, porque "es lamentable que Junqueras tenga mas informacion que el resto". Lea aquí la información completa.
Iván Gil / Pablo Allendesalazar
La crónica
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado a las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica, con un aumento de los recursos en un total de 21.000 millones de euros, será voluntaria. Esto es, cada territorio podrá decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el antiguo. Lea aquí la crónica completa.
