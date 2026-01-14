Murcia y Valencia son las comunidades con mayor incremento de financiación en el nuevo modelo propuesto por el Gobierno

El proyecto de revisión del modelo de financiación que el Gobierno presentará este miércoles a las comunidades beneficiará especialmente a las autonomías más perjudicadas por el actual sistema. La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, y en segundo término Castilla-La Mancha, Andalucía y Catalunya, así como Aragón y Madrid, serían los territorios que registrarían mayores incrementos porcentuales respecto a los recursos que percibirán si las Cortes no dan luz verde a la propuesta del Ejecutivo, algo que hoy por hoy parece lo más probable dada la oposición del PP y Junts, entre otras fuerzas parlamentarias. De las quince comunidades del régimen común (todas menos País Vasco y Navarra), las autonomías citadas son las que menor financiación por habitante recibieron en 2023, último año con datos completos del sistema.

Con el argumento de evitar "hacer un llamamiento a los agravios territoriales", la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha evitado hasta ahora desvelar algunos datos relevantes de la propuesta que ha negociado con ERC. Con todo, de la información que sí ha expuesto (cuantos millones de euros de financiación extra supondría el nuevo sistema frente al actual en 2027 en conjunto y para cada comunidad) y de la información pública disponible (el reparto entre comunidades de 2023) se pueden elaborar unos cálculos bastante aproximados sobre qué territorios saldrían más beneficiados con el nuevo sistema.

Teniendo en cuenta que la ministra apuntó que con la revisión del modelo se repartirían 224.507 millones de euros a las autonomías el año que viene y que ello representaría un incremento de 20.975 millones, la conclusión es que con el sistema vigente el año que viene serían unos 203.532 millones. A esta cantidad se le puede aplicar como aproximación los porcentajes de reparto que correspondieron a cada comunidad de la liquidación final de 2023 (que en el próximo ejercicio no serán exactamente iguales, porque influye la distinta evolución económica y tributaria en cada territorio, aunque sí similares). Sobre esa base, es posible estimar qué comunidades saldrían más beneficiadas en términos relativos, una variable más significativa que las cifras brutas.

Mayores y menores incrementos

De todo ello se desprende que los mayores incrementos los recibirían Murcia (cerca de un 19%) y la Comunidad Valenciana (en torno a un 17%), por delante de Castilla y La Mancha, Andalucía y Catalunya (en torno a un 13-13,5%), Aragón (en torno al 10%) y Madrid (en torno al 8,5%). Aunque los porcentajes finales pueden variar en algunas décimas, los órdenes de magnitud son de esa dimensión, según ha podido confirmar este diario. Lo reafirma también que la Delegación del Gobierno en Murcia haya apuntado que el incremento de la región sería de "casi un 20%" y que la Generalitat haya estimado el de Catalunya en un 13,35%.

Por debajo del incremento total de recursos que aportaría el nuevo sistema (los 20.975 millones supondrían un alza del 10,3%) se situarían el resto de comunidades. Las cifras aproximadas serían: Baleares (en torno al 6,8%), Canarias (en torno al 5,5%), Asturias (en torno al 5%), Galicia (en torno al 4,4%), Castilla y León (en torno al 2,2%) y La Rioja (en torno al 1,5%). Extremadura y Cantabria no verían incrementados sus recursos, pero el Gobierno ha asegurado que les compensaría por una vía paralela al sistema de financiación para que también resultaran beneficiadas.

Aunque no hay una relación exacta, sí existe una equivalencia estrecha e inversamente proporcional entre el incremento de recursos que recibirá cada comunidad y su posición en el 'ranking' de financiación por población ajustada (el factor clave del modelo, que corrige el número bruto de habitantes en función de distintos factores para tratar de reflejar el coste real de prestar los servicios públicos como base para repartir la financiación). Es decir, las siete comunidades peor financiadas son las que verían incrementados más sus recursos, mientras que las ocho mejor tratadas son las que registrarían menores aumentos.

Reducir las diferencias

Según un reciente estudio de Fedea a partir de la liquidación de 2023, el sistema aportó de media aquel año 3.390 euros por habitante ajustado (cantidad que ha subido desde entonces debido al aumento de la recaudación de impuestos por la buena evolución de la economía). Por debajo de la media, se situaron Murcia (3.120 euros), Comunidad Valenciana (3.141), Andalucía (3.208), Castilla-La Mancha (3.212), y Madrid (3.363). En torno a la media estuvo Aragón (3.396), y algo por encima figuraron Catalunya (3.456) y Galicia (3.490). En orden ascendente, aparecen después Asturias (3.515 euros), Castilla y León (3.602), Canarias (3.718), Extremadura (3.808), Baleares (3.825), La Rioja (3.842) y Cantabria (4.077).

Comparándolo con los incrementos porcentuales de recursos que supondría el modelo revisado que propone el Gobierno, Baleares, Canarias y Catalunya serían especialmente beneficiadas (incrementarían su financiación más que otras autonomías peor tratadas por habitante ajustado con el actual sistema). Catalunya, así, obtendría un aumento de recursos mayor que los de Aragón y Madrid, pese a que estas están peor financiadas. Lo mismo sucedería en las islas respecto a Asturias, Galicia y Castilla y León (y en el caso de Baleares, también respecto a Extremadura).

El hecho de que las comunidades peor financiadas vayan a incrementar más sus recursos explica que la diferencia en financiación por habitante ajustado entre las comunidades mejor y peor dotadas, como ha destacado el Gobierno, se reduciría desde los "injustificables" actuales 1.500 euros a 700 euros (cifras que, además, demuestran que las diferencias se han incrementado desde la liquidación de 2023, cuando el margen era de 957 euros, según las estimaciones de Fedea).

Ordinalidad

Montero, asimismo, aseguró la semana pasada que el nuevo sistema "tendería" a que haya una mayor relación entre recursos aportados al sistema y recibidos por habitante ajustado (la llamada 'ordinalidad'), aunque rechazó dar detalles. Eso sí, confirmó que, como pactó con ERC, Catalunya ocupará la tercera posición en ambos 'rankings', cuando ahora es la tercera por contribución y la décima por percepción (con datos más actualizados que los de 2023). Pero no para todas las comunidades será así: la Comunidad de Madrid, por ejemplo, seguirá siendo la que más aporta, pero la segunda por percepción, por detrás de Cantabria.

En cualquier caso, el proyecto del Gobierno afronta un futuro muy incierto. La mayoría de las comunidades a las que Montero presentará este miércoles su propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera han manifestado ya su oposición, incluidas dos gobernadas por los socialistas (Castilla-La Mancha y Asturias). Solo lo apoya Catalunya, lo que será suficiente para que el proyecto salga adelante cuando se vote en dicho consejo dentro de unos meses. Sin embargo, el nuevo sistema que impulsa el Gobierno tiene difícil recibir la aprobación del Congreso ante el rechazo expresado por socios parlamentarios del Ejecutivo como Junts, BNG, Compromís o Chunta Aragonesista, entre otros, además del PP.