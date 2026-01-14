Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores

El Gobierno movilizará tierras agrarias propiedad del Estado para ponerlas a disposición de jóvenes agricultores y facilitar el relevo generacional en este sector. Se trata de un total de 17.000 fincas rústicas, que se movilizarán a través de la puesta en marcha de una nueva plataforma, en colaboración con las comunidades, que se denominará Tierra Joven. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acompañado del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha avanzado también que el Gobierno propondrá que la nueva Política Agraria Común (PAC) destine un 10% de sus recursos al relevo generacional en el sector agrario, frente al 6% planteado por la Comisión Europea.

El anuncio del plan coincide con las protestas de los agricultores contra el acuerdo de la UE con Mercosur. La nueva plataforma ofrecer información sobre tierras rústicas disponibles tanto para uso agrícola como ganadero.

La intención es que se incluyan tierras propiedad de la Administración General del Estado, pero también procedentes de bancos de tierras autonómicos y locales que se adhieran. El objetivo de este nuevo plan pasa por “difundir de forma unificada la oferta y la demanda de tierras agrarias” y “facilitar el acceso a la tierra, especialmente a jóvenes, mujeres y nuevos profesionales”, según fuentes del ministerio de Agricultura y Pesca.

Este banco de tierras se pretende desplegar “en los primeros meses de este año” con la aprobación de un real decreto que regulará sus contenidos. Además, ofrecerá información, formación y asesoramiento sobre financiación, normativa de transmisión de explotaciones y fiscalidad asociada a la compraventa de fincas rústicas.

El presidente del Gobierno ha subrayado la necesidad de otorgar la "máxima prioridad" al reto "urgente" del relevo generacional en el sector de la agricultura, durante un acto con jóvenes agricultores esta mañana en el iHub La Vega Innova, en San Fernando de Henares (Madrid). “Llevar a los jóvenes a este sector, nos sale a cuenta como país. Son el futuro de nuestro campo”, concluyó Sánchez.