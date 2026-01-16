El recibo de la luz carga con un sobrecoste de 530 millones por las medidas especiales para evitar otro apagón

Las medidas especiales para evitar otro apagón tienen un sobrecoste que pagan todos los consumidores en la factura eléctrica. Unos lo están haciendo ya y otros lo harán más adelante, dependiendo del tipo de contrato de luz. Red Eléctrica de España (REE), el gestor del sistema eléctrico, activó justo después del gran apagón un modo de ‘operación reforzada’ para reducir el riesgo de un nuevo colapso y que tiene como contrapartida un aumento del precio de la electricidad. Un recargo que desde el día siguiente del apagón del 28 abril y hasta final del año pasado supera los 530 millones de euros, según confirman varias fuentes del sector energético a EL PERIÓDICO.

Se trata de un escudo especial para dar más estabilidad al funcionamiento del sistema, frenando un poco el uso de las energías renovables y dando prioridad a la utilización de energías tradicionales, fundamentalmente las centrales de gas. La mayor utilización del gas, que se hace recurriendo de manera recurrente a los servicios complementarios de ajuste del sistema, conlleva un coste extra en el precio final de la electricidad y a la postre también en el recibo de luz de millones de hogares.

El encarecimiento se refleja de manera inmediata en el recibo de luz de millones de hogares con tarifas reguladas (vinculadas en parte a la evolución del mercado), pero de momento no en la mayoría en las facturas de los usuarios con tarifas del mercado libre con precio fijo durante uno o varios años. Las compañías eléctricas van a ir trasladando estos mayores costes al precio de la electricidad que cobra a sus clientes de tarifas libres cuando vencen las condiciones de sus contratos y se renuevan los precios fijados, pero no puede traspasarlo a la factura de los contratos multianuales aún vigentes.

Red Eléctrica aún no ha hecho público el coste de la ‘operación reforzada’ entre mayo y cierre de 2025. Pero sí confirma, de momento, que el coste hasta el pasado noviembre supuso un coste de 486 millones de euros. Según los cálculos de REE, durante el tiempo que llevan vigentes las medidas especiales para reducir riesgos de otro apagón, el coste de la programación reforzada representa poco más del un 2,3% de los costes totales del sistema eléctrico. Y, también según el gestor del sistema eléctrico, el sobrecoste asumido por los clientes es de entre 3 y 4 céntimos al día (un cálculo hecho clientes con tarifa regulada y con un consumo medio mensual de 300 kilovatios hora, KWh).

Más 'escudo antiapagones'

Las medidas especiales para prevenir riesgos que se activaron al día siguiente del apagón aún están utilizándose, y previsiblemente seguirán activas durante una parte sustancial de todo este año, según las estimaciones que manejan grandes eléctricas para este ejercicio. Por ello, el sobrecoste que se carga en los recibos de la luz seguirá engordando en los próximos meses y su cuantía dependerá de la intensidad con que se utilicen los servicios de ajuste para priorizar el uso de centrales de gas en determinados momentos para producir electricidad.

Desde Red Eléctrica se justifica seguir utilizando de manera más intensa los servicios de ajuste del sistema. eléctrico para evitar otro apagón todo el tiempo necesario, hasta que las nuevas medidas de control y supervisión que pretenden activar el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) estén plenamente activas.

Durante los últimos meses, desde el sector eléctrico se ha denunciado que el hecho de que Red Eléctrica utilice de manera más intensiva energías tradicionales para reforzar el sistema era una demostración de que el día del apagón se calculó mal el mix de producción de electricidad y había un exceso de renovables, y por tanto era responsabilidad del propio gestor del sistema.

Red Eléctrica da la vuelta al argumento y justifica que se sigan aplicando esas medidas especiales para evitar otro apagón porque no se fía que otros operadores del sistema eléctrico cumplan con sus obligaciones para dar estabilidad al sistema (denunciando que no lo hicieron el pasado 28 de abril antes del colapso), y que las seguirá utilizando hasta que puedan aplicarse reformas legales necesarias para garantizar por completo que las grandes eléctricas hacen su parte.

