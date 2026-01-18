Un año de ‘revolución Murtra’ en Telefónica

El golpe de timón se ejecutó por sorpresa, en fin de semana y en apenas 24 horas. El Gobierno, que había regresado al accionariado de Telefónica apenas unos meses antes y un cuarto de siglo después de su privatización total, impulsó un relevo exprés al frente de la compañía. Ideado por Moncloa, pero con el aval de los otros grandes accionistas, CriteriaCaixa y Arabia Saudí (todos, los tres, con cerca de un 10% del capital cada uno), se precipitó el cese de José María Álvarez-Pallete y el nombramiento como nuevo presidente de Marc Murtra, que hasta entonces estaba al frente del grupo tecnológico y de defensa Indra, también controlado por la estatal SEPI. Un nuevo liderazgo que luego fue respaldado y legitimado con el apoyo de más del 90% de los socios en la junta de accionistas. Tocaba cambio.

Un año después de aquel convulso fin de semana, Murtra ha llevado a Telefónica a abrir una nueva etapa, una nueva era, en un momento clave para la compañía y para el sector de las telecomunicaciones en general. Con una visión a largo que busca colocar Telefónica como un coloso europeo en un sector que se prepara para grandes movimientos, y que para asentarla ha venido acompañada por una revolución en la cúpula del grupo (con Emilio Gayo como nuevo consejero delegado y con Juan Azcue como nuevo ‘número tres’ al frente de las finanzas) y una renovación profunda de la alta dirección de todas las grandes filiales y casi todas las áreas de negocio.

Casi recién llegado al grupo, el nuevo presidente prometió emprender un giro estratégico para preparar la compañía para encarar los cambios que vienen en el negocio de las telecos y las tecnológicas en Europa en un momento económico y geopolítico crítico. El resultado es un nuevo plan estratégico para los próximos cinco años, bautizado como Transform and Grow (Transformar y Crecer) como declaración de intenciones. Una nueva hoja de ruta con la que Murtra promete crecer mucho más rápido, ser más rentable, simplificar la compañía y convertirse en un actor realmente protagonista entre las telecos europeas a las puertas de una ola de fusiones y con un papel creciente en el campo de la alta tecnología y la ciberseguridad.

El nuevo plan incluye medidas “dolorosas” (el grupo acaba de pactar un ERE que se concretará en la salida de 5.500 empleados en España) y también “difíciles” para los accionistas (con un fuerte recorte del dividendo). La nueva Telefónica garantiza una “disciplina financiera de hierro” y asume que se tratan de sacrificios a corto plazo para simplificar el grupo, ganar agilidad y ser más eficiente para asegurar crecimiento orgánico, primero, y prepararse para la consolidación del sector que vendrá después.

“Europa, Europa, Europa”

Murtra ha defendido con fervor durante todo este año la necesidad de que haya una concentración de empresas de telecomunicaciones, primero dentro de cada uno de los países, entre ellos España, y luego a nivel europeo. Un proceso para el que el ejecutivo promete “ambición” para la nueva Telefónica y anticipa que tendrá un papel activo. El propio presidente ha admitido conversaciones en todos sus grandes mercados (España, Reino Unido, Alemania y Brasil) como paso previo a posibles movimientos corporativos. Las quinielas para el mercado español colocan como candidato principal para fusión o compra por Telefónica a Vodafone España, ahora controlada por el grupo británico Zegona.

La Unión Europea ha ido forjando un consenso sobre la necesidad de blindar su autonomía estratégica en sectores económicos clave -las telecomunicaciones y las tecnologías, entre ellos- para reducir su dependencia de Estados Unidos y China y para frenar la permanente pérdida de competitividad frente a las potencias globales. Para conseguir esa autonomía harán falta inversiones multimillonarias para crear tecnologías propias, y sólo podrán ejecutarse por grandes grupos empresariales, que en algunos sectores como el de las telecos sólo nacerán a través de movimientos de fusión.

Telefónica quiere contribuir en ese camino hacia la autonomía estratégica europea y quiere tener un papel relevante en los movimientos corporativos que vienen. Y con ese objetivo Murtra se ha sumado al coro de grandes ejecutivos del sector que reclaman a la Unión Europea cambios regulatorios que hagan posible la consolidación del sector de las telecos, muy atomizado en relación a otros mercados internacionales. El presidente de Telefónica propone un nuevo "contrato social" en la UE: permitir las fusiones de telecos a cambio de grandes inversiones para crear tecnología propia.

Murtra se ha comprometido que la prioridad de la nueva Telefónica será “Europa, Europa y Europa”, focalizándose en sus grandes mercados estratégicos continentales, que son España, Alemania y Reino Unido, pero también en otro mercado clave como Brasil. Una prioridad que pasa también por completar el proceso de salida del resto de mercados de Latinoamérica, lo que permitirá reducir riesgos por la exposición a una región compleja y apuntalar la simplificación operativa del grupo.

Telefónica ha acelerado al máximo en los últimos meses su plan de salida, y el presidente del grupo, ha confirmado su intención de culminar el proceso de desinversiones en Hispanoamérica. Tras la venta de las filiales de Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay y Colombia, la compañía pretende continuar el proceso y desprenderse de las últimas participadas en Chile, México y también en Venezuela, aunque la situación de incertidumbre actual complica una operación rápida en el país caribeño.

A la espera de concretar operaciones corporativas (de compra para crecer y de desinversión para centrar el foco geográfico), la compañía da la batalla en el crecimiento orgánico mostrando dinamismo comercial en mercados clave, singularmente España y Brasil, con nuevos bríos en la captación de clientes. En el caso del negocio de Telefónica España, la filial que más crece y que más aporta, el grupo ha conseguidomovimientos estratégicos para fortalecer su oferta comercial con acuerdos a largo plazo que le aseguran los derechos de LaLiga y de la Champions a largo plazo.

Freno en bolsa

La cotización de Telefónica lleva siendo desde hace tiempo uno de los grandes handicaps del grupo tras años de comportamiento mediocre. La teleco llegó a ser el mayor valor de la bolsa española (hoy es el decimocuarto) y fue la primera compañía en superar una capitalización de más de 100.000 millones de euros (ahora está en el entorno de los 19.000 millones). Durante gran parte del primer año con Murtra al mando las acciones fueron apuntándose alzas, pero tras la presentación del plan estratégico volvieron a caer con fuerza.

Las acciones de Telefónica cotizaban a 3,97 euros cuando Murtra fue nombrado, remontaron hasta acercarse a los 5 euros durante meses, pero ahora marcan 3,3 euros por título (un 16% menos en estos doce meses) tras la caída que acompañó al nuevo plan estratégico, que incluye medidas poco populares para los inversores como un fuerte recorte del dividendo o la posibilidad de una ampliación de capital para financiar compras de compañías.

El presidente de Telefónica relativiza la caída en bolsa. “Es sabido que los mercados no siempre tienen razón o, en ocasiones, tampoco saben ver lo que viene”, apuntó Murtra en una reciente comunicación a la plantilla. “Un cambio de rumbo siempre tiene consecuencias y sabemos que lo importante son y serán los fundamentales y los números del negocio. Eso es lo que vamos a construir”.

Suscríbete para seguir leyendo