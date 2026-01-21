Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaSeñalización patrimonialNenúfar en el GuadianaCarnaval de Badajoz
instagram

Ferrocarril

Adif levanta la restricción temporal de velocidad a 160 en el AVE Madrid-Barcelona

Imagen de recurso de un atren AVE.

Imagen de recurso de un atren AVE. / EP

EFE

Madrid

Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria española, ha levantado la limitación temporal de velocidad a 160 kilómetros por hora, decidida la víspera, tras la revisión del tramo entre Madrid y Calatayud de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona.

Actualmente quedan únicamente cuatro puntos con una velocidad limitada a 230 kilómetros por hora que, previsiblemente serán revisados en la próxima revisión de mantenimiento, según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes de Adif.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents