Trabajadores de subcontratas del Camp Nou acampan frente a las obras para protestar contra sus despidos

Una veintena de trabajadores de las subcontratas del Camp Nou han acampado de manera indefinida frente al estadio blaugrana para protestar contra sus despidos. La empresa Ramstar, subcontratada para los trabajos de remodelación, les cesó la semana pasada y el sindicato CCOO ha organizado una protesta para reclamar su readmisión.

Desde la central sostienen que los afectados han estado meses trabajando sin los permisos laborales en regla, por lo que interpuso una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Los agentes de la autoridad laboral, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO a través de distintas fuentes conocedoras del caso, mantienen abierta una investigación para determinar un posible fraude. Ramstar, de origen húngaro y con capital turco, reconoce el despido de 14 empleados y lo justifica alegando que “sus servicios ya no eran necesarios para el proyecto”.

Las obras del Camp Nou vuelven a vivir un nuevo conflicto laboral. Con los trabajos ya avanzados y el estadio blaugrana parcialmente reabierto para los partidos, la constructora Limak —encargada de la remodelación— ha ido adaptando su operativa, y varias empresas subcontratadas han ajustado sus plantillas a los nuevos ritmos. Entre ellas, Ramstar, denunciada por CCOO ante la autoridad laboral.

Según explica el sindicato, los empleados acudieron a la central hace meses para denunciar su presunta situación irregular. Cuentan con permiso de residencia, pero no de trabajo, y aseguran no tener garantías de que la empresa haya estado abonando sus obligaciones con la Seguridad Social, entre otras cuestiones. Su caso es similar al de Extreme Works, una compañía de origen turco que, a través de distintas sociedades radicadas en varios países de Europa del Este, trajo a decenas de empleados turcos para trabajar en el Camp Nou. En aquel caso, la Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Cataluña fdeterminó que 79 obreros habían estado trabajando de manera irregular y se impuso por ello una sanción de un millón de euros.

Limak dice que todo es legal

“Los trabajadores de Ramstar, empresa subcontratada por Limak, que han estado trabajando en el proyecto cuentan con los permisos de trabajo requeridos”, replican desde Limak, a preguntas de este medio. El conflicto estalló definitivamente el pasado fin de semana, cuando la compañía comunicó el cese a varios de ellos. CCOO habla de una veintena de afectados y Limak cifra los despedidos en 14. “Tras este despido, Ramstar continúa ejecutando el proyecto con una plantilla de 31 trabajadores”, añaden.

El despido colectivo no solo supone para los afectados la pérdida del empleo —y del canal de ingresos que enviaban a sus familias en Turquía—, sino también del alojamiento. La empresa los trajo a Barcelona y les facilitó hospedaje en albergues a las afueras de la capital catalana, pero ahora les ha comunicado que dejará de pagarlo. De este modo, se quedan sin techo y deben elegir entre regresar a Turquía y renunciar a sus demandas laborales, o buscarse la vida por su cuenta. Desde CCOO afirman que han podido negociar una solución habitacional hasta febrero, a la espera de la resolución de la Inspección de Trabajo.

La autoridad laboral, según ha podido confirmar este medio, inició una investigación sobre Ramstar el pasado 25 de septiembre, en el marco de una macrooperación en la que también requirió información a otras subcontratas con presuntas prácticas irregulares en materia de extranjería, como fue el caso de Extreme Works. Desde entonces, los inspectores están realizando sus pesquisas y se desconoce cuándo remitirán sus conclusiones a las partes, así como posibles sanciones.

La versión de la empresa es que los despidos no tienen relación con la afiliación sindical de los empleados afectados, sino que responden a la evolución de la remodelación del estadio. “Dado que los trabajos requeridos dentro del alcance de Ramstar ya se han completado en gran medida, la empresa ya no necesita el mismo nivel de personal. Por esta razón, fue necesaria una reducción de plantilla”, afirman desde la constructora.

Nueva polémica

En las obras del Camp Nou se han desplegado centenares de empresas subcontratistas para ofrecer sus servicios y hacer negocio a partir de esta operación millonaria. La licitación con la constructora turca se cifró en 960 millones de euros. Con una alta demanda de trabajadores —cualificados y no cualificados—, Limak ha ido contratando a distintas empresas que le aportaran mano de obra. En los picos de la remodelación ha llegado a haber más de mil empleados trabajando de forma simultánea, aunque el ritmo de las operaciones ha disminuido en los últimos meses.

Desde que comenzaron las obras en el Camp Nou, hace más de dos años, la autoridad laboral ha impuesto alrededor de tres millones de euros en sanciones y requerimientos, derivados de más de 200 expedientes sancionadores, tal como ha ido destapando EL PERIÓDICO. Según los últimos datos solicitados por este medio a través del portal de transparencia de la Generalitat, Treball ha cerrado un total de 320 actuaciones y en siete de cada diez se han detectado irregularidades. Salarios por debajo de convenio y horas extra no reconocidas —ni pagadas ni cotizadas— han sido los incumplimientos más habituales. A ellos, en esta última etapa de la obra, se han sumado fraudes en materia de extranjería: desde trabajadores turcos traídos a Barcelona a través de empresas con sede en Lituania o Hungría, hasta obreros de Rumanía, entre otros.

