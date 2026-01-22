La dueña de los arroces SOS compra el 100% de la fábrica italiana que produce la pasta fresca de Mercadona

La empresa española Ebro Foods, propietaria de los arroces SOS, Brillante y La Cigala, además de las emblemáticas Azúcarera Española y Lácteas Puleva, ha comunicado este jueves que ha alcanzado un acuerdo vinculante para comprar el 30% que le faltaba de la firma de origen boloñés Bertagni, conocida por ser la marca más antigua de pasta rellena en Italia y proveedora de Mercadona, que comercializa sus ravioli, tortellini y de gnocchi bajo la marca blanca Hacendado. Ebro Foods, que tiene su sede social en Madrid, ya entró en el capital social de Bertagni en 2018, cuando adquirió el 70% de sus acciones por 130 millones de euros.

Ahora ha cerrado la compra del paquete restante, que se encontraba en manos de Antonio Marchetti y Enrico Bolla, por otros 112,5 millones de euros, según ha explicado Luis Peña, secretario del Consejo de Administración de Ebro Foods, en una comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los dos antiguos propietarios permanecerán involucrados en la gestión de Bertagni "para garantizar una transición exitosa", indica Peña en su nota informativa.

Desde la adquisición por el grupo Ebro Foods de la participación mayoritaria Bertagni, la marca "ha experimentado un importante crecimiento y ha reforzado su posición en el segmento de pasta fresca premium, aumentando sus ventas brutas desde los 70 millones de 2017 a los 182 millones en 2024", agrega el mismo comunicado. Con esta adquisición en un segmento de mercado en el que la empresa asegura estar muy interesada, Ebro se convierte en el segundo mayor productor de pasta fresca del mundo. En el área de pasta seca, la compañía española es también propietaria de marcas como Garofalo, Panzani y Russo di Cicciano.

Instalaciones de la fábrica de Garofalo, en Gragnano (Italia) / Ebro Foods

Un 2025 de resultados récord

La firma madrileña, que cerró el tercer trimestre de 2025 con un beneficio neto de 154,3 millones de euros, alcanzó en los primeros nueve meses del año pasado un ebitda (beneficios antes de impuestos) de 311,5 millones, un 1,1% superior a los del trimestre anterior y que supusieron un máximo histórico, según informó la compañía.

Fábrica de Ebro Foods en San Juan de Aznalfarache, en Sevilla. / Ebro Foods

Parte de este buen funcionamiento de las ventas se debe al éxito de la pasta fresca comercializada a través de Mercadona, que se ha hecho incluso viral en las redes sociales y ha alcanzado una gran popularidad por su calidad, pero también por su precio de poco más de dos euros, considerado muy asequible.

