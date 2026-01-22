Bank of America elige al BBVA como favorito para el primer trimestre de 2026 en plena temporada de resultados

La temporada de resultados es, para todas las cotizadas del Ibex 35, un momento crucial. Sus cifras ayudan a poner en perspectiva el crecimiento (o estancamiento) de su negocio, y los inversores premian (o castigan) ostensiblemente las cuentas presentadas en el mercado. Para el sector bancario europeo, que acumula un crecimiento sostenido al calor de la guía del Banco Central Europeo (BCE), la rendición de cuentas supone mostrar a clientes e inversores que su modelo de negocio es sostenible.

Bank of America, la séptima entidad financiera más grande del mundo por volumen de activos y segunda de EEUU, solo por detrás de JP Morgan, ha elegido a BBVA como favorito para salir beneficiado del crítico periodo de resultados. En un informe divulgado este jueves por la entidad y recogido por 'Europa Press', los banqueros y analistas norteamericanos indican que el mercado pondrá el foco sobre dos aspectos concretos: las previsiones para 2026, marcadas por la incertidumbre geopolítica, y la remuneración al accionista.

La estrategia post-OPA le sale bien a BBVA

Con estas bases, Bank of America vaticina que la entidad presidida por Carlos Torres tendrá "un trimestre sólido", principalmente en sus dos mercados clave: España y Turquía. La génesis de su apuesta por BBVA es la previsión de rentabilidad de la entidad, del 22%, además de la recompra de acciones. Además, la entidad norteamericana cree que BBVA cotiza con descuento frente a sus competidores del sector, actualmente instalado en los 21 euros por título.

Tras un año turbulento para BBVA, que conoció a mediados de octubre el rechazo por parte de los accionistas de Sabadell a la OPA hostil por la que había luchado sin cuartel durante más de un año y medio, Carlos Torres decidió calmar las aguas. En un mensaje institucional a los accionistas y clientes del banco, el presidente de la entidad anunció los planes de acelerar la retribución de dividendos, que pasaba por un plan récord de recompra de acciones. El 19 de diciembre de 2025, el banco anunció un nuevo programa extraordinario en esta materia, con un importe máximo de 3.960 millones de euros.

Desde el fracaso de la opa, hace más de tres meses, los títulos de BBVA se han revalorizado más de un 33%, mostrando que, pese el descalabro de su operación más clave, la entidad sigue albergando planes de crecimiento. El pasado 13 de enero, Torres anunció que el banco generaría "49.000 millones de euros hasta 2028" para cumplir dos objetivos: crecer y remunerar al accionista.

CaixaBank también llama la atención

Bank of America indica en su informe, a su vez, que CaixaBank es otra de sus apuestas. La "pronunciada curva de rentabilidad" del banco, así como su "sólido crecimiento de los depósitos" son las razones que llevan al banco a decantarse por la entidad presidida por Tomás Muniesa. Sin embargo, apuntan que el mercado estará atento en 2026 a la evolución del margen de interés de la entidad catalana, que calculan en torno a los 12.400 millones de euros para 2027 y 13.000 millones de euros para 2028.

Las recompras de acciones son percibidas por los expertos como votos de confianza otorgados a sí mismas por las empresas. Al igual que BBVA, CaixaBank también contempla esta operación entre sus planes, y Bank of America lo premia. La entidad prevé ejecutar una recompra de 500 millones de euros como remuneración del cuarto trimestre de 2025. El pasado 4 de diciembre, CaixaBank rompió su máximo histórico en Bolsa cotizando por encima de los 10 euros por acción, convirtiéndose en el quinto mayor valor del Ibex 35 por capitalización bursátil.

Tibieza con Unicaja y el Santander

En cuanto a Unicaja, Bank of America se posiciona por encima del consenso del mercado, aunque se mantiene "neutral" en el caso de su valoración en bolsa, que ha ascendido más de un 100% en un año. Con Bankinter, que ha sido la primera entidad en presentar resultados con un beneficio récord de 1.090 millones de euros en 2025, Bank of America no se muestra tan entusiasta, recomendando "infraponderar".

Por último, la opinión más pesimista se la dedican al Santander. La posición de los economistas es "neutral", pero queda pendiente de un evento crucial para el futuro inmediato del banco: el Investor Day que tendrá lugar el próximo 25 de febrero. En poco más de un mes, la entidad presidida por Ana Botín dará detalles sobre sus nuevos objetivos a largo plazo, y Bank of America espera más detalles sobre la retribución al accionista, el detalle más valorado por el banco en su clasificación.

