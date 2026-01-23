ACCIDENTE FERROVIARIO
La investigación señala a una rotura en la vía como el causante del accidente ferroviario en Adamuz
El accidente ha causado el fallecimiento de 45 personas
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en un informe preliminar, ha situado a una rotura en la vía como el causante del descarrilamiento del tren Iryo y el impacto con el convoy Alvia de Renfe sucedido el pasado domingo y que ha causado hasta el momento 45 fallecidos. Las primeras evidencias que refutan esta tesis son las muescas encontradas en las rodaduras de los trenes que circularon con anterioridad al accidente por el tramo de Adamuz. Aunque la CIAF apunta que esta hipótesis deberá ser corroborada con cálculos y analisis detallados, apunta a estas muescas, presentes también en el tren Iryo, como compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado.
(Próxima ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Badajoz abre el plazo de 11 cursos formativos para colectivos vulnerables: hay 165 plazas
- El entrenador de fútbol detenido en Badajoz es militar de la base aérea de Talavera la Real
- Juani Barroso, de Badajoz: “Las modistas somos la mano derecha de las comparsas”
- Un detenido en la operación de la Guardia Civil de Cáceres en Las 800 de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz evita durante el pleno extraordinario dar fecha de apertura de la escuela de Artes y Oficios
- Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra
- El detenido por la Guardia Civil en Las 800 es un entrenador de fútbol base de Badajoz
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero