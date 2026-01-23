Accidente de Adamuz
El ministro Óscar Puente contraataca al informe de la investigación del accidente de Adamuz y dice que no teme que Sánchez le pida dimitir
El ministro de Transportes presenta un nuevo alud de datos con las inspecciones con ultrasonidos de la infraestructura, que habían validado el buen estado del carril
Asegura que las muescas en los bogies de los Iryo podrían ser más pronunciadas porque se trata de trenes más pesados
"Me siento capacitado para seguir y no temo que el presidente Sánchez me pida dimitir", ha asegurado el ministro Óscar Puente este viernes, horas después de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) hiciera público el informe preliminar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
A pesar de que el informe no descarta ninguna hipótesis, tal como ha reiterado en diversas ocasiones el ministro, en él se afirma que las muescas en la rueda y la deformación en el carril "son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado" antes del paso del Iryo accidentado. Esto ha provocado que el titular de Transportes haya desplegado un alud de datos con todas las inspecciones que Adif ha llevado a cabo en este tramo.
Ultrasonidos
Tanto Puente como el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, han relacionado las evaluaciones. "No había ninguna señal que indicara que se debía hacer nada en ese tramo", ha asegurado el ministro, que ha apuntado que el mayor peso de los Iryo podría haber tenido alguna relación con que las muescas fueran más importantes en esos trenes.
