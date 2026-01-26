Las hipotecas para vivienda crecen 12,4 % en noviembre y suman 17 meses al alza

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas creció en noviembre un 12,4% hasta 43.319 operaciones, con lo que suman 17 meses al alza y marcan la cifra más alta para este mes desde 2010, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El capital prestado se incrementó un 25,6% hasta 7.397,6 millones de euros debido a que el importe medio de los préstamos aumentó un 11,7%, hasta situarse en 170.771 euros.

En una nota, el INE destaca que el importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) aumentó un 11,8 %.