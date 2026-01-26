El oro logra un nuevo récord superando los 5.100 dólares la onza

El oro ha marcado un nuevo récord histórico al superar por primera vez los 5.000 dólares por onza durante la madrugada, con un pico de 5.109,73 dólares. Después de rebasar también los 5.100 dólares, el metal —considerado un activo refugio— avanza un 2,13% y se mueve en torno a los 5.088,99 dólares, tras haberse quedado el viernes a las puertas del umbral de los 5.000.

La plata, por su parte, también ha renovado máximos históricos durante la madrugada: la onza llegó a 109,45 dólares, según datos de Bloomberg.

En lo que va de año, el oro acumula una revalorización superior al 18%, mientras que la plata se dispara un 52,76%.

El repunte de los metales preciosos se produce en un contexto marcado por las advertencias lanzadas la semana pasada en el Foro Económico Mundial de Davos sobre la necesidad de prepararse para un escenario global menos estable.

A este telón de fondo se suma el ruido geopolítico, la expectativa de un posible anuncio esta semana sobre un nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y las proyecciones de la Casa Blanca, que sitúan el crecimiento de la economía estadounidense entre el 4% y el 5% real —el doble del consenso—, lo que incrementa la presión política para impulsar la actividad con una bajada de tipos.

Aunque el rumbo de la política monetaria de la Fed sigue generando incertidumbre, no ocurre lo mismo con otros bancos centrales, que mantienen un ritmo acelerado de compras de oro, según ha indicado Manuel Pinto, analista de XTB. En este escenario, el aumento de la deuda, las compras de los bancos centrales, los estímulos monetarios y la debilidad del dólar se consolidan como algunos de los principales motores detrás de los nuevos máximos del metal, apuntan los analistas.

