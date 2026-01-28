En junio
SpaceX estudia una salida a bolsa de 1,5 billones de dólares coincidiendo con el cumpleaños de Elon Musk
Según adelanta el Financial Times, el hombre más rico del mundo baraja que el gigante aeroespacial abra su cotización en los mercados el próximo junio, fecha señalada que también coincide con la alineación planetaria de Júpiter y Venus
SpaceX está estudiando programar su esperada salida a bolsa en junio, coincidiendo con el cumpleaños de su dueño, el magnate Elon Musk, y con la alineación planetaria de Júpiter y Venus.
Según el Financial Times, el hombre más rico del mundo baraja una fecha simbólica que sería durante la segunda mitad del sexto mes del año, poco antes de que cumpla 55 años el 28 de junio.
SpaceX pretende recaudar 50.000 millones de dólares para activar su cotización en los mercados. De lograrlo, la compañía podría alcanzar una valoración que rondaría los 1,5 billones de dólares, casi el doble de la estimada en informes anteriores.
El gigante aeroespacial es actualmente la segunda start-up más valiosa del planeta, solo por detrás de OpenAI, creadora de ChatGPT y rival de Musk en la pugna por el dominio de la inteligencia artificial.
Negocio astronómico
El milmillonario se ha abierto a explorar una salida a bolsa de SpaceX debido a su buen desempeño. La firma podría ingresar este año unos 15.500 millones de dólares, un negocio boyante gracias al éxito de sus cohetes reutilizables —utilizados tanto en las misiones espaciales de la NASA como en proyectos públicos o comerciales de todo el mundo—, pero también al servicio de internet por satélite que ofrece con Starlink.
Con una fortuna de 680.000 millones de dólares, Musk es ya el hombre más rico de la historia. Esas cuentas astronómicas, que se han visto propulsadas con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, podrían impulsarse aún más con la salida a bolsa de SpaceX. El magnate posee alrededor del 42% de la compañía.
