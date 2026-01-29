El ministro Óscar Puente defiende el gasto en Rodalies: "Hemos invertido mucho, pero no es suficiente"

Tras casi tres horas y media de explicaciones sobre el fatal choque de Córdoba, el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha afrontado este jueves la incómoda comparecencia en el Senado sobre Rodalies, todavía con el servicio a medio gas tras el caos ferroviario desencadenado a raíz del accidente mortal de Gelida.

Primero ha hecho una detallada cronología de lo ocurrido, no solo en la R4 sino en toda la red, desde el martes 20 de enero, para a continuación tratar de acallar las críticas sobre la falta de inversión en las infraestructuras ferroviarias ("De cada dos euros que se invierten en Catalunya, uno es para Rodalies", ha subrayado). Y ha hecho un repaso por partidas de todo lo previsto en el plan de Rodalies 2026-2030, presentado dos días atrás.

Óscar Puente, durante su comparecencia en el Senado. / José Luis Roca

Más recursos en mantenimiento

"A la vista está en que invertimos mucho y no es suficiente. También ha quedado patente que el mantenimiento necesita más recursos y una aproximación distinta", ha encajado. Previamente, se había dirigido directamente al PP afeándoles que durante sus gobiernos no modernizaron la flota: "Los trenes que operan las Rodalies siempre han sido licitados, adjudicados y puestos en servicio siempre por gobiernos socialistas, se lo repito: siempre". Y les ha espetado: "No es una consigna política, no es ideología, es física".

Puente ha instado a los grupos a hacer un "pacto de Estado" para el mantenimiento de las infraestructuras.

Peticiones de dimisión

El senador de Vox, Ángel Gordillo, ha insistido en exigir responsabilidades al ministro: “¿Qué tiene que pasar para que dimita?”. Le ha considerado el “causante” de la tragedia de Adamuz y le ha reprochado que ha comparecido dando datos, “pero sin asumir que los españoles tienen miedo de ir en tren”. Gordillo no ha hecho una sola pregunta ni consideración sobre Rodalies, que era el objeto de la cita en el Senado.

Noticias relacionadas

El responsable de Transportes ha dado todas estas explicaciones después de una primera comparecencia sobre el accidente de Adamuz, en el que murieron 45 personas. Solo llegar ha sido recibido por senadores del PP y Vox al grito de "dimisión, dimisión", a lo que les ha respondido con gestos para que se calmaran. La tensión ha sido evidente durante toda la sesión.

Suscríbete para seguir leyendo