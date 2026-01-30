Valoración del Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a los datos de Contabilidad Nacional e IPC

Comenzamos el día con dos muy buenas noticias económicas. Por un lado, el crecimiento económico se ha acelerado a finales del 2025, con un crecimiento del 0,8% en el último trimestre. Por otro lado, además, hemos visto como los precios se desaceleran a inicios del 2026, con una inflación del 2,4%, cinco décimas por debajo del mes de diciembre. Más información