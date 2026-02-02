Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elon Musk fusiona la aeroespacial SpaceX con la 'startup' xAI

Elon Musk fusiona la empresa aeroespacial SpaceX con la 'startup' xAI.

Elon Musk fusiona la empresa aeroespacial SpaceX con la 'startup' xAI. / EFE

EFE

Nueva York

El magnate multimillonario Elon Musk anunció este lunes que ha fusionado su empresa aeroespacial SpaceX con su 'startup' de inteligencia artificial (IA) xAI.

"SpaceX ha adquirido xAI para formar el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella, con IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas a dispositivos móviles y la plataforma líder mundial de información en tiempo real y libertad de expresión", apuntó Musk en un comunicado.

