Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

RESULTADOS BANCA

BBVA firma un beneficio récord de 10.511 millones en 2025 y reparte 5.200 milones

La entidad que preside Carlos Torres se consolida como uno de los bancos más rentables de Europa y pagará un dividendo de 5.249 millones

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Fachada de la sede de BBVA, en Madrid (España)

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Fachada de la sede de BBVA, en Madrid (España) / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

BBVA ha superado las expectativas de los analistas y logró el mayor beneficio neto en su historia de 10.511 millones de euros al cierre de 2025, lo que supone un 4,5% más que el año anterior, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. Por ello, la entidad ha reforzado su renumeración al accionista con un dividendo de 92 céntimos por acción, equivalente a 5.200 millones de euros repartidos a sus inversores.

México volvió a sobresalir como el principal motor del negocio. El segmento mexicano del negocio aportó 5.264 millones de euros al beneficio, lo que implica casi la mitad del total de 10.511 millones, y creció un 5,7% con respecto a 2024 (excluyendo el cambio de divisas).

En términos de rentabilidad, BBVA se ha mantenido entre los bancos más rentables, con un ROTE (rentabilidad sobre el capital tangible) del 19,3%, niveles que se sitúan muy por encima del sector y los mínimos que exige el Banco Central Europeo (BCE).

Noticias relacionadas

[Noticia de última hora, habrá actualización]

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents