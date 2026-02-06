El Sabadell gana un 2,8% menos y recomprará acciones por 800 millones en lugar de pagar un dividendo en efectivo

Como anticipó hace ya un año, el Sabadell no marcó en 2025 un nuevo récord de beneficio, al contrario de lo que obtuvo en 2023 y 2024 y están logrando muchos de sus competidores. El banco vallesano cerró el ejercicio en que consiguió que fracasase la oferta de compra (opa) del BBVA con un resultado de 1.775 millones de euros, un 2,8% menos que en el curso anterior. La caída, eso sí, se debe en buena medida a que en 2024 percibió unos intereses de demora extraordinarios por una sentencia favorable en el Reino Unido. Sin ese efecto, las ganancias hubieran crecido un 3,4%.

Lo que sí supone una novedad es que el banco no pagará un dividendo complementario en efectivo a cargo de los resultados de 2025, en contra de lo que dio a entender durante la opa. La entidad, así, aseguró hace meses, con la operación aún en curso, que el "dividendo en efectivo por acción en 2025, 2026 y 2027 se espera que supere el de 2024", que fue de 20,44 céntimos de euros por título. Finalmente, sin embargo, ha sido de los 14 céntimos abonados entre agosto y septiembre.

La entidad ha preferido cambiar el abono de un tercer dividendo en efectivo (opción preferida por muchos accionistas minoritarios, claves en el fracaso de la opa) por el lanzamiento de un programa de recompra y amortización de acciones (una vía más indirecta de retribuir a los propietarios y que gusta más a los inversores institucionales) de 365 millones de euros con cargo a los resultados de 2025. A esta cantidad se suman otros 435 millones que provienen del exceso de capital generado por encima del nivel del 13%.

Cambio de composición

En total, son 800 millones, que sumados a los 700 millones ya abonados en efectivo dan 1.500 millones de euros, equivalentes a una rentabilidad anual del 9% de la capitalización bursátil y 50 millones más de los que había prometido el banco en la fase final de la opa para animar a sus accionistas a rechazarla. A ello se sumarán los ya conocidos 50 céntimos por acción de dividendo extraordinario por la venta de TSB, que se cerrará previsiblemente a principios de mayo y supondrá un desembolso de 2.500 millones. El banco, en esta línea, ha confirmado que estima que remunerará con 6.450 millones a sus propietarios entre 2025 y 2027.

Significativamente, eso sí, ha apuntado ahora que su objetivo es ofrecer una "remuneración atractiva" que "de forma recurrente será superior a los 20,44 céntimos por acción en efectivo abonados en 2024", según ha apuntado su consejero delegado, César González-Bueno. Es decir, que ya no se compromete a que lo que sea mayor sean los pagos en efectivo sino el total, lo que abre la puerta a que tengan más peso las recompras. Además, la entidad se ha reservado margen para cumplir sus compromisos: finalmente ha cerrado el año con un capital del 13,11%, 11 puntos básicos y unos 88 millones por encima del nivel que se había comprometido a distribuir a sus accionistas.

Aportación clave

La mejora del resultado se debió en primer lugar al incremento del crédito (2,4%), que logró compensar parte del efecto negativo de los menores tipos de referencia y permitió que el margen de intereses solo bajara el 3,7%. La subida de las comisiones (2%), el crecimiento muy contenido de los gastos (0,7%) y la caída de las provisiones (23,5%) limitaron el descenso final del resultado al 2,8%. La filial británica TSB aportó 318 millones de beneficio al grupo, un 25,6% más, con los que el Sabadell dejará de contar una vez se cierre su venta al Santander. De hecho, sin la aportación de la unidad del Reino Unido el resultado del año pasado habría sido de 1.458, con una caída del 7,4%, más notable que el 2,8% final.

El banco ha dado a conocer sus resultados el día después de anunciar por sorpresa que su consejo ha decidido nombrar consejero delegado a Marc Armengol, actual responsable de su filial británica TSB, en sustitución de César González-Bueno. El primer ejecutivo de la entidad desde principios de 2021, que ha multiplicado por más de 12 el valor de la acción en cinco años y tuvo un papel clave en que no llegase a buen puerto la reciente oferta de compra (opa) del BBVA, "deja sus funciones en el banco, dado que, de común acuerdo, han decidido que es el momento óptimo para efectuar el relevo", según ha asegurado el grupo presidido por Josep Oliu. Armengol le sustituirá previsiblemente a partir de mayo, una vez celebrada la junta de accionistas y recibida la autorización del Banco Central Europeo (BCE).

