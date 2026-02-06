La gran banca española fulmina récords: gana 34.000 millones en 2025, un 7% más

La epóca dorada de la banca suma otro capítulo y sigue batiendo récord tras récord. Los cinco gigantes del sector bancario español: el Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Unicaja y Bankinter, cerraron 2025 con un beneficio conjunto cerca de los 34.000 millones de euros. Con estas cifras, las entidades financieras han consolidado su mayor racha de rentabilidad en la última década, lo que implica un alza del 7% con respecto al año anterior. Además, los protagonistas del sector lo han hecho en un entorno de tipos de intéres más restrictivo que hace un año.

En el conjunto de 2024, las mayores entidades financieras del país han alcanzado 34.000 millones de euros al calor de una mejora en su resilencia operativa y la capacidad. El Banco Santander ha vuelto a repetir como el banco que encabeza el listón, pues ganó 14.101 millones de euros a lo largo del último ejercicio, batiendo así su propio récord en la historia reciente, gracias al tirón de Brasil y Estados Unidos. La rentabilidad de la entidad cántabrica que preside Ana Botín mejoró un 12% su rentabilidad y representa cerca de la mitad del beneficio de la gran banca española —un 41,5%—.

El siguiente ha sido el BBVA, que —a pesar del pinchazo de la operación pública de adquisición (OPA) sobre el Banco Sabadell— también ha logrado un hito histórico de 10.511 millones de euros lo que implica una mejora del 4,3%. El peso del BBVA también es notable, siendo un 30,9% de los grandes jugadores del sector. Detrás de estas dos entidades se sitúa CaixaBank, prestamista que representó un 17,3% de las ganancias este año con un beneficio neto de 5.891 millones de euros. Los últimos tres, en orden, han sido el Banco Sabadell que mejoró su solvencia en un año marcado por la OPA aunque su beneficio se redujó ligeramente hasta los 1.775 millones de euros, debido en gran medida por la falta de ingresos extraordinarios. Bankinter por su parte, logró 1.090 millones de euros y Unicaja también registró un alza de doble dígito hasta los 632 millones.

La banca vuela en Bolsa

Las mejoras no solo se observan en el balance, sino en el éxito bursátil. Las seis entidades financieras consideradas los grandes jugadores del núcleo bancario han sumado un año con alzas del doble dígito. El Santander vuelve a estar por delante en términos bursátiles, pues la entidad ha duplicado su valor en los últimos doce meses, con un alza del 140% en la Bolsa de Madrid. El BBVA no se encuentra tan lejos, con una revalorización del 120% desde principios de 2025, que se reducen ligeramente tras el traspiés del banco este jueves. Le siguen Unicaja (+113%), CaixaBank (+110%), Bankinter (+88%) y el Banco Sabadell (+65%).

