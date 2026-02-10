El Gobierno refuerza el poder de Red Eléctrica y le da el control de los datos de todos los clientes de luz

El Gobierno busca de nuevo dar más poder a Red Eléctrica. Lo intentó con el ‘macrodecreto antiapagones’ que aprobó el Ejecutivo el pasado verano y que finalmente decayó por falta de apoyo suficiente en el Congreso. Y ahora recupera una de las medidas que ya se incluía en aquella malograda norma y la incluye en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros para sacar adelante el nuevo reglamento de suministro y comercialización de la electricidad.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, quiere dar a Red Eléctrica de España (REE) acceso a los datos de todos los clientes de electricidad del mercado español, que ahora están repartidos en las bases de las compañías eléctricas. Una reforma que permite que Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico, centralice toda la información de los más de 30 millones clientes de luz españoles.

El nuevo real decreto, que también deberá ser aprobado en el Congreso en el plazo de un mes, actualiza el Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS), con el objetivo de que Red Eléctrica incorpore a sus funciones ya vigentes la de servir como “punto de acceso único” a los datos de los clientes finales del sistema eléctrico nacional, tanto pequeños usuarios domésticos como grandes consumidores industriales.

Hasta ahora toda esa información, procedente de los más de 30 millones de contadores inteligentes operativos en el mercado español, se encuentra repartida entre las más de 300 compañías eléctricas que gestionan redes de distribución (un negocio que concentran muy fundamentalmente Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP).

Empoderar al cliente

Con la reforma, los consumidores podrán acceder a sus datos en todo momento de forma gratuita a través de una única plataforma nacional centralizada. Yserán los propios clientes los que podrán dar permiso expreso o prohibir tanto a Red Eléctrica como a su compañía distribuidora la difusión de sus datos para facilitárselos a comercializadores o agregadores distintos a aquel con el que tengan contratado el servicio.

Si el cliente así lo desea, otras comercializadoras podrán conocer su perfil de consumo y le podrán hacer ofertas específicas. Los comercializadores y agregadores independientes que usen la información del ‘datahub’ deberán suscribir un código de conducta que seguirá las directrices de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y garantizar la confidencialidad de la información contenida en ellas.

El Gobierno ya inició el proceso para avanzar en la centralización de los datos de los clientes en una única plataforma nacional, en línea con la legislación de la UE, pero el objetivo de la nueva norma es designar explícitamente a Red Eléctrica como la encargada de gestionar ese nuevo ‘datahub’ del sector eléctrico. El Ministerio para la Transición Ecológica tendrá que regular a partir de ahora exactamente a qué datos tendrá acceso REE mediante una orden ministerial, pero la normativa comunitaria establece que se trata fundamentalmente de los perfiles de consumo eléctrico de cada cliente por horas.

Por otro lado, la centralización de la información en Red Eléctrica también es una forma de reforzar la gobernanza general de los datos del sector, tras los problemas sobre la facilitación de datos por parte de algunas compañías eléctricas en el marco de la investigación de las causas sobre el gran apagón del año pasado. Y es que las autoridades, sea el Gobierno, las comunidades autónomas u organismos como la CNMC, podrán disponer de todos los datos de manera homogénea sin depender de solicitudes expresas a las compañías eléctricas y sin estar a expensas de la voluntad de las empresas energéticas con qué detalle y cómo enviar la información si le es requerida.

