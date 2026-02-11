La creación de empresas se dispara un 7,9% en 2025 y alcanza su mayor cifra desde 2007

El número de nuevas sociedades mercantiles se disparó un 7,9% en 2025 respecto al año anterior, hasta sumar un total de 127.533 empresas, su mayor cifra desde 2007, cuando se constituyeron más de 142.700 sociedades, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte registrado en 2025, la constitución de empresas encadena tres años de avances tras los registrados en 2024 (+9,2%) y 2023 (+9,1%). En 2022, las sociedades creadas cayeron un 2,1%, mientras que en 2021, tras el fin de las restricciones asociadas a la pandemia, se incrementaron casi un 28%.

Para la constitución de las 127.533 empresas creadas en 2025 se suscribieron más de 5.766 millones de euros, lo que supone un 1,4% más que en 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 45.217 euros, disminuyó un 6%.

Según Estadística, el número de empresas disueltas se incrementó el año pasado un 3,7% respecto a 2024, hasta un total de 26.073, la segunda cifra más elevada de la serie tras la de 2022, cuando se alcanzó un máximo de 26.238 disoluciones.

Con el ascenso de 2025, la disolución de empresas encadena dos años de aumentos después de que en 2024 subiera un 1,4%.

De las 26.073 empresas que se disolvieron en 2025, el 83,5% lo hicieron voluntariamente, el 8,7% por fusión con otras sociedades y el 7,8% restante por otras causas.

El 19% de las sociedades mercantiles que se crearon el pasado año se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y seguros y el 16,2% al comercio. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 19,6% pertenecía al comercio y el 15,9% a la construcción.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital aumentó un 2,9% el año pasado, hasta las 30.663 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 20.948 millones de euros, cifra un 12,3% inferior a la de 2024, mientras que el capital medio fue de 683.198 euros, un 14,7% menos.

Madrid y Cataluña lideran

Las comunidades que crearon un mayor número de empresas en 2025 fueron Madrid (28.348 sociedades), Cataluña (24.907) y Andalucía, donde se crearon 21.503 empresas.

Las regiones que menos sociedades constituyeron el año pasado fueron La Rioja (481), Cantabria (970) y Navarra (1.033).

Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las comunidades con mayor número de disoluciones en 2025 fueron Madrid (7.964), Andalucía (4.540) y Comunidad Valenciana (1.900).

Por el contrario, las comunidades autónomas con menos sociedades mercantiles disueltas fueron Navarra (93), La Rioja (162) y Cantabria (309).

120 empresas cierran cada día

En el último mes del año pasado se crearon 11.719 sociedades mercantiles, cifra un 24,2% superior a la del mismo mes de 2024 y la más elevada en un mes de diciembre de toda la serie histórica.

El capital suscrito para la constitución de estas 11.719 empresas superó los 768 millones de euros (+28,2% interanual), en tanto que el capital medio suscrito, que fue de 65.581 euros, se incrementó un 3,3% en comparación con diciembre de 2024.

En el último mes de 2025 ampliaron capital 2.865 sociedades, un 12% más que en igual mes de 2024, y el capital suscrito en dichas ampliaciones disminuyó un 46,1%, hasta los 2.074 millones de euros. Por su parte, el capital medio descendió un 51,9% interanual, situándose en 723.943 euros.

El número de sociedades mercantiles disueltas en diciembre del año pasado fue de 3.614, cifra un 11,4% superior a la del mismo mes de 2024 y la más elevada en un mes de diciembre desde el inicio de la serie. De esta forma, cada día del mes de diciembre desaparecieron 117 empresas.

En valores mensuales (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año), el número de nuevas empresas subió un 7,8%, en tanto que el número de sociedades disueltas se disparó un 48,8%.