Crédito
La banca abre la mano en las hipotecas
Las entidades financieras mejoran la accesibilidad del crédito a la vivienda con más préstamos por encima del 80 % del valor del inmueble o con plazos de contratación más largos
Jordi Cuenca
La accesibilidad a la financiación hipotecaria va a mejor para los clientes. La banca, en un contexto de precios de la vivienda casi imposibles, escasa oferta nueva pero mucha actividad de compraventa por la segunda mano, está abriendo la mano. El pasado 30 de enero, en la presentación anual de resultados, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, admitió la pujanza de este mercado, aunque no de forma "desaforada" y añadió que esta entidad no estaba siendo "agresiva para quitar cuota a los demás. Estamos igual".
Tras los excesos del boom inmobiliario de principios de siglo, la banca española ha estado muchos años -y ahí sigue- siendo muy prudente. Lección aprendida, por tanto. Se acabaron los créditos que superaban el 100 % del valor de la vivienda -llegaban al 120 % en algunos casos- y que permitían pagar, en su caso, el convite nupcial y el viaje de novios. También los préstamos que se extendían sobremanera en el tiempo. Sin embargo, en los últimos trimestres, conforme descendían los costes financieros por la bajada de tipos de interés, ha ido relajando la mano.
Dinero prestado
En sintonía con el encarecimiento de la vivienda, el dinero prestado por los bancos ha crecido de forma notable: de los 144.862 euros de media al cierre de 2024 a los 168.190 del final del tercer trimestre de 2025, según los últimos datos publicados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Se trata de un 12 % más. No obstante, el plazo medio para la devolución del préstamo ha aumentado en siete meses al pasar en el mismo período de 24 años y siete mese a los 25,4.
La relación entre el crédito y el valor de la vivienda ha crecido de forma relevante desde el 63 % de finales de 2024 al 64,8 % del tercer trimestre de 2025, pero es muy significativo que en el mismo período se ha incrementado de manera notable -para los usos del sector- el porcentaje de préstamos en relación al valor del inmueble superior al 80 %. Ha pasado de un 7,7 % al 11,1 %. Hay que señalar al respecto que el citado porcentaje es el que el propio Banco de España recomienda como tope en este tipo de financiación. Uno de los objetivos es que el comprador aporte ahorro personal; otro es que las entidades bancarias eviten los riesgos que contribuyeron a la Gran Recesión iniciada en 2008.
Tipos
Todo coincide con un momento en que el tipo medio de interés al que la banca está formalizando los contratos hipotecarios está en el 2,66 %, casi siete décimas menos que a finales del año anterior. No obstante, la cuota hipotecaria no ha dejado de crecer en los últimos trimestres. El año pasado se cerró en 719 euros y en septiembre había subido a 759. La AHE apunta que la evolución de ambas variables son fruto de la "pausa en el ciclo de bajadas de tipos del BCE", el Banco Central Europeo, que elevó el precio del dinero al 4,5 % tras la inflación iniciada con la invasión de Ucrania por Rusia.
