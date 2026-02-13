Muere Maria Franca Fissolo, la mujer que transformó el imperio Nutella en la mayor fortuna de Italia

El mundo de la empresa y la alta finanza europea despide hoy a una de sus figuras más discretas pero influyentes. Maria Franca Fissolo, viuda del creador de la receta moderna de Nutella, Michele Ferrero, ha fallecido a los 87 años dejando tras de sí un holding familiar que personifica el éxito del made in Italy.

Como matriarca del Grupo Ferrero, Fissolo no solo fue la guardiana de una de las recetas más secretas del sector agroalimentario, sino la pieza clave en la estabilidad de una multinacional que factura más de 17.000 millones de euros anuales.

Su trayectoria está ligada indisolublemente a la expansión de una pequeña pastelería en Alba hasta convertirla en un gigante con presencia en 170 países. Tras la muerte de su marido en 2015, Maria Franca se consolidó en los rankings de Forbes como la mujer más rica de Italia, con un patrimonio estimado que superaba los 25.000 millones de dólares.

Su gestión, siempre alejada de los focos, se centró en mantener la propiedad de la empresa 100% en manos de la familia, rechazando constantes ofertas de compra de fondos de inversión extranjeros.

Un modelo de negocio basado en la resiliencia

La estructura económica que deja Fissolo es objeto de estudio en las escuelas de negocios. A diferencia de otros competidores que salieron a bolsa, el Grupo Ferrero ha mantenido una política de reinversión de beneficios constante. Esto ha permitido al fabricante de Kinder Bueno y Tic Tac financiar adquisiciones estratégicas en el mercado estadounidense sin perder su esencia artesanal ni su control accionarial.

Bajo su influencia, la compañía aceleró su transición hacia la sostenibilidad, un movimiento financiero crucial para asegurar el valor de la marca en el mercado actual. La Fundación Ferrero, impulsada por ella misma, se convirtió en un ejemplo de responsabilidad social corporativa, vinculando los beneficios del cacao y la avellana con el bienestar de sus miles de empleados y jubilados.

El futuro del imperio del chocolate

El relevo queda ahora totalmente en manos de su hijo, Giovanni Ferrero, actual presidente ejecutivo. El mercado observa con atención este movimiento sucesorio, aunque los analistas descartan inestabilidad. La fortaleza del balance de la compañía y su baja exposición a la deuda bancaria sitúan a Ferrero en una posición de ventaja para liderar el sector de los dulces en la próxima década.

La desaparición de Fissolo marca el fin de una era para el capitalismo familiar europeo, demostrando que es posible escalar una pyme hasta el liderato mundial sin renunciar a los valores tradicionales.

