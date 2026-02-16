El pulso Sepi–Escribano (EM&E) agita Indra: aterrizan fondos con 1.025 millones y Oughourlian hace caja 175 millones

El aireado choque entre los accionistas de Indra la semana pasada por la operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) no ha pasado por alto a los fondos de inversión. En los últimos días, la tecnológica ha vivido un baile en su accionariado con la irrupción de firmas como Bank of America (5,02%), el fondo de cobertura estadounidense Millenium Management (1,06%), el incremento de posiciones de la gestora T. Rowe Price (3,72%) e incluso la aparición de posiciones cortas contra el valor por parte de AQR Capital, un viejo conocido del Ibex 35, con el 1,44% de los títulos. En la última semana, estos vehículos han invertido hasta 1.025 millones de euros.

Todas estas inversiones se han hecho a través de instrumentos financieros, normalmente derivados, por lo que no suponen la adquisición de derechos políticos como sería la petición de entrada de vocales dominicales en el consejo de administración de la cotizada. "Se trata de operaciones que hace la mesa de tesorería para clientes externos, como otros fondos, planes de pensiones u oficinas de gestión de patrimonios familiares...", explican fuentes del mercado. De manera directa, la gestora estadounidense T. Rowe Price sí controla hasta un 3,53% del accionariado.

El pulso Sepi–Escribano agita Indra

Además de estos movimientos, el fondo británico Amber Capital, que lidera el presidente del grupo editorial Prisa Joseph Oughourlian, vendió cerca de un 2% del capital de Indra el pasado martes con plusvalías que ascienden a 175 millones de euros. Amber Capital sigue controlando algo más de un 5% del accionariado y cuenta con un vocal en el consejo de Indra, Pablo Jiménez de Parga. Con ese porcentaje podría llegar a perder a su representante en el máximo órgano de gobierno de la compañía participada por el Estado, aunque fuentes consultadas sostienen que es difícil que se materialice.

Precisamente Oughourlian es uno de los grandes defensores de la fusión por absorción entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y un gran apoyo de los hermanos Escribano en la pugna con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que quiere seguir controlando el capital de la compañía tras la integración. Los hermanos Ángel y Javier Escribano cuentan con una participación en Indra del 14,3% y a su vez son los propietarios de EM&E, por lo que la operación conlleva un "conflicto de interés" reconocido por el propio consejero delegado de la compañía de defensa, José Vicente de los Mozos.

De los Mozos se reunió este miércoles con el presidente de EM&E, Javier Escribano, para plantearle las seis alternativas que hasta ahora maneja el consejo de administración de Indra para llevar a cabo la integración de ambas compañías. El directivo vallisoletano le trasladó la opción de la ampliación de capital mediante el pago en efectivo; en acciones con una segunda ampliación posterior con derecho de suscripción preferente para que la SEPI siga ostentado el control accionarial de la compañía resultante; que la SEPI compre directamente EM&E o parte de su negocio vinculado a defensa; que Indra tome el 51% del capital de la compañía industrial de los hermanos y por último la creación de una nueva sociedad que integrase a ambas compañías.

Desde EM&E sostienen que "están abiertos a escuchar todas las opciones", pero su primera opción es la ampliación de capital a través del pago en acciones. La SEPI, por su parte, se inclina por tomar una participación en EM&E a través del propio brazo inversor del Estado o que sea Indra quién ejecute esa compra. En cualquier caso, la negociación se dilatará hasta que se conozcan las cuentas auditadas de ambas compañías de 2025 y la valoración de las distintas consultoras contratadas seguramente no antes del verano.

Indra llega al MSCI

La tecnológica, que en 2025 fue el valor más alcista del Ibex 35 con una revalorización del 184,2% (casi el triple), acaba de entrar en el índice bursátil mundial, MSCI World. El MSCI World es uno de los principales índices bursátiles globales y sirve como referencia internacional para medir la evolución de los mercados en desarrollo. Está compuesto por empresas de gran y mediana capitalización pertenecientes a 23 países que representan cerca del 85% del mercado de renta variable de estas economías. Creado en 1970 por Morgan Stanley Capital International, reúne más de 1.500 compañías y se utiliza a nivel mundial como un indicador fiable del comportamiento de los mercados bursátiles.

Indra explica en comunicado que la inclusión en este índice mundial no había sido anticipada por los analistas, "lo que supone un aval a la solidez y desempeño como compañía".

El analista de iBroker Antonio Castelo explica que "la entrada de Indra en el MSCI World y en el MSCI Spain supone, sobre todo, más visibilidad y más 'dinero potencial' por parte de los inversores". "Muchos fondos indexados y ETFs que replican estos índices están obligados a incorporar el valor, lo que genera flujos de compra en el rebalanceo de sus carteras y, con el tiempo, suele traducirse en mejor liquidez, más volumen y algo menos de “descuento español” en la valoración de la compañía. Es también una especie de 'sello externo' de que Indra ha pasado de ser una mid cap doméstica a jugar en una liga global dentro del sector de tecnología y defensa", añade.

"Dicho esto, el efecto es principalmente táctico y de estructura de mercado, no cambia los fundamentales del negocio. El comportamiento de la acción a medio plazo seguirá dependiendo de la ejecución del plan estratégico, la evolución de márgenes, la calidad de la cartera de contratos y del gobierno corporativo", remarca.

Javier Cabrera, analista de XTB, puntualiza que "el peso que ocupe la empresa en el índice va a ser muy reducido y es posible que algunos ETFs no lo incorporen porque en ocasiones se usan métodos de eficiencia para incorporar los valores clave con los que minimizar el tracking error (que es la medida que se utiliza para comprobar en qué grado un ETF replica a un índice o no). Además, aunque ya ha aumentado mucho su capitalización bursátil, todavía puede ser pequeña para que se incluya en algunos fondos de gestión activa por temas de operativa y liquidez".

