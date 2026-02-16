World, la empresa que escanea el iris, frena su actividad en España tan solo cuatro días después de su retorno

La reactivación del proyecto World en España ha durado apenas unos días. En concreto, cuatro. Y es que la compañía impulsora del antiguo Worldcoin, negocio que escaneaba los iris de sus clientes a cambio de criptomonedas, ha decidido posponer temporalmente el relanzamiento de su actividad, incluida la apertura de su primera tienda física en Barcelona, después de haber recibido una advertencia formal de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en la que alerta de una posible vulneración de la Ley de Protección de Datos.

La decisión llega justo cuando la empresa trataba de recuperar terreno tras el parón impuesto en 2024, cuando las autoridades ordenaron detener el escaneo del iris de miles de usuarios por posibles vulneraciones de privacidad. Ahora, el regreso queda nuevamente congelado mientras la firma revisa sus procedimientos, a pesar de que días antes de la apertura oficial de su tienda, fechada el 12 de febrero, aseguraba que había introducido cambios respecto a su modelo anterior

Una advertencia preventiva que frena el relanzamiento

El comunicado publicado este 16 de febrero por la AEPD señala que la advertencia forma parte de sus funciones preventivas y se emite cuando las operaciones previstas podrían infringir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Según el organismo, la información facilitada por la empresa sugiere que el proyecto podría implicar el tratamiento de datos biométricos para identificación en el caso del iris y autenticación mediante reconocimiento facial, algo considerado especialmente sensible por la normativa europea.

Tras recibir ese aviso, la propia compañía comunicó su intención de aplazar la reapertura mientras revisa los aspectos señalados por la autoridad española.

Un regreso breve tras el intento de relanzamiento

La pausa llega apenas días después de que World anunciara su retorno con una tienda física en la avenida Diagonal de Barcelona, presentada como un punto clave para reactivar el proyecto en España.

Tal y como explicó EL PERIÓDICO, el establecimiento —en la esquina de la Avinguda Diagonal con Aribau— contará con "alrededor de 20 empleados" y servirá como hogar de los llamativos orbes metálicos con los que se escanea el iris de los usuarios, pero también como punto de encuentro para capturar a posibles clientes. ¿Por qué Barcelona? Su elección de la ciudad condal, explican, responde a que es "el hub tecnológico de España y en ciertos aspectos también de Europa".

El precedente de 2024

Sin embargo, la reapertura se produce bajo una fuerte vigilancia regulatoria. La AEPD recuerda que el proyecto ya fue objeto de múltiples reclamaciones en 2024 por cuestiones como información insuficiente a los usuarios, posible captación de menores o dificultades para retirar el consentimiento.

Fue en marzo de ese mismo año cuando la agencia española ordenó la paralización inmediata del proyecto, al considerar que existían riesgos para los derechos de las personas, una medida que posteriormente fue avalada por la Audiencia Nacional.

La investigación continuó bajo coordinación europea, ya que la firma designó Alemania como su establecimiento principal. En diciembre de 2024, la autoridad bávara concluyó que se habían infringido varios artículos del RGPD y ordenó, entre otras medidas, la eliminación de códigos de iris recopilados sin garantías suficientes y la introducción efectiva del derecho de supresión.

¿Qué significa la advertencia actual?

La advertencia actual no implica aún una sanción, pero sí establece condiciones claras por las que la empresa debe demostrar, mediante una evaluación de impacto, que el tratamiento biométrico es necesario, proporcional y que incorpora medidas capaces de mantener un nivel de riesgo aceptable durante todo el ciclo de vida del sistema.

Además, aunque la AEPD actúe como autoridad interesada, las posibles reclamaciones deberán coordinarse con el regulador alemán, al estar allí el principal establecimiento europeo de la compañía.

Un proyecto entre la innovación y la polémica

World —impulsado originalmente por Sam Altman— nació con la idea de crear una “prueba de humanidad” capaz de diferenciar a personas reales de bots en internet mediante identificación biométrica.

El proyecto forma parte de la startup Tools for Humanity, empresa creada en 2019 por Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI detrás del popular ChatGPT. Para crear esa prueba de humanidad individual e intransferible, World utiliza un orbe con cámaras que escanean el rostro y el iris del usuario. Esos datos biométricos se procesan de forma local en el dispositivo —sin subirse a la nube—, "certifican que eres humano" y generan algo así como un documento de identidad único que envía al móvil de la persona titular. Después, son borrados.

Ahora, la empresa opera bajo el nombre de World, y no Worldcoin (como hacía en 2024), porque si entonces utilizaban una recompensa de unos 30 euros en criptomonedas como mecanismo de captación de usuarios, esta función ya no está disponible en España ni en la UE. Esta criptomoneda llamada WLD sirve como una acción de la compañía, el 70% de la cual quedará en manos de la comunidad de desarrolladores y usuarios.

