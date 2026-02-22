Planear un viaje con IA: el algoritmo identifica Cataluña como destino ‘gastro’ y Madrid como referente de negocios

La Inteligencia Artificial (IA) es capaz de diseñar un plan vacacional en pocos segundos, como si de una agencia de viajes se tratase. Pero ese plan estará sesgado, pues cada comunidad autónoma tiene un posicionamiento distinto en la red, en función del volumen de menciones. Así, es mucho más probable que ante la pregunta de a dónde viajar proponga visitar Andalucía, Catalunya y Madrid que Cantabria, Navarra o Murcia.

La razón es que las tres primeras regiones son las mejor posicionadas para el algoritmo, mientras las tres últimas son casi invisibles. Así, Cantabria, Navarra y Murcia, junto a La Rioja y Extremadura son opciones de viaje que, a pesar de sus bondades, no estarán entre las rutas más recomendadas por ChatGPT ni por otros modelos de lenguaje de inteligencia artificial, lo cual puede suponer desaparecer de la elección del turista.

Esa es una de las conclusiones que se pueden extraer de un nuevo barómetro elaborado por la consultora LlyC sobre la visibilidad que tienen en los motores de Inteligencia Artificial los diferentes destinos turísticos españoles. Pero no es la única. El estudio, elaborado a partir de 1.800 preguntas realizadas a los principales modelos de lenguaje, también identifica cuáles son los grandes atractivos de cada región turística.

Por ejemplo, en el caso de Catalunya destaca sobre todo la gastronomía. ¿El motivo? Según la IA, la región sureste es la ‘capital de la alta cocina española’ con El Celler de Can Roca apareciendo recurrentemente como referente mundial, La Boquería como ‘icono gastronómico’ y las regiones del Penedès, el Priorat y la zona del cava como garantes de una propuesta “enológica diferenciada”.

Andalucía, además de liderar el ranking por volumen de menciones, es el destino más versátil de todos y encabeza tres categorías distintas. Una de ellas es la de turismo premium, con Marbella y Puerto Banús como epicentro del lujo, pero también con otras propuestas como el Tren Al Ándalus, descrito como 'tren de estilo belle époque que atraviesa Andalucía en un recorrido de siete días visitando Sevilla, Córdoba y Granada'.

También sobresale como destino cultural, debido a la 'tríada monumental’ de la Alhambra de Granada, la Mezquita-Catedral de Córdoba y el Alcázar de Sevilla, “que aparecen sistemáticamente como los tres monumentos imprescindibles de España”, según los autores del estudio. Y lidera en turismo deportivo con Sierra Nevada, a la que la IA define como la estación 'con una de las temporadas más largas debido a su altitud y ubicación'; Tarifa, considerada la capital europea del kitesurf y windsurf; el Caminito del Rey, conocido como el camino más peligroso del mundo, y la Costa del Sol, que destaca como destino de golf de primer nivel.

En el caso de Madrid, la IA resalta de la capital su preponderancia como destino turístico de negocios. Mientras que las Islas Baleares y Canarias lideran el ranking de destinos de ‘sol y playa’, Aragón en naturaleza y turismo rural y Castilla y León en patrimonio y turismo religioso con un 74,5% de visibilidad, lo que significa que tres de cada cuatro respuestas sobre turismo religioso en España mencionan esta comunidad.

Las menos populares

Hay regiones que no destacan por nada en particular y a las que el informe plantea mejoras. Es el caso de Navarra, región en la que la naturaleza constituye su principal fortaleza, pero la IA la sitúa en novena posición para esta categoría por detrás de Aragón, Andalucía, Catalunya, Castilla y León, Asturias, Madrid, Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, por este orden. La región también destaca en gastronomía, pero la comunidad se "queda frecuentemente eclipsada por la vasca", por lo que los autores del estudio plantean a esta autonomía "crear narrativa propia enfatizando productos únicos para mejorar significativamente su posicionamiento".

Otro ejemplo es el de Murcia, con el sol y playa como su principal atractivo, aunque por detrás de nueve comunidades autónomas mucho mejor posicionadas (Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Catalunya, País Vasco, Asturias y Cantabria). En este caso, el informe señala la oportunidad de la comunidad en comunicar mejor los vinos de Jumilla y los restaurantes con estrella Michelin (María Gómez - Magoga) como elementos diferenciadores para posicionar mejor la gastronomía murciana e identifica a Cartagena como una ciudad con "potencial infrautilizado" para posicionarse mejor en el ámbito cultural.

Perfiles de turistas

El estudio también identifica el perfil del turista en función de los atractivos de cada región. Por ejemplo, Catalunya sobresale como la elección principal para grupos de amigos, al considerarla un “destino perfecto para quienes buscan combinar cultura, playa y vida nocturna en una sola ciudad”. Andalucía resulta la opción preferida por la IA para perfiles tan variados como viajeros que viajan solos o familias con niños, para parejas, viajeros culturales o deportistas. Mientras Madrid tiene un posicionamiento líder para el colectivo LGTBIQ+.

“El barrio de Chueca aparece sistemáticamente como 'epicentro de la vida LGTBI+ en la capital, con una vibrante escena cultural y nocturna'” y la fiesta del Orgullo “se posiciona como 'uno de los eventos más multitudinarios del mundo', con recomendaciones específicas de planificar viajes en torno a las fechas del evento (finales de junio, principios de julio)”.

