Mercadona destina más de mil millones a mejorar el poder adquisitivo de su plantilla

Mercadona ha destinado más de 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo de su plantilla a través de diferentes iniciativas, como el reparto de un variable, prima por objetivos, que ha supuesto compartir en el día de hoy, con más de 112.000 trabajadores, 780 millones de euros de sus beneficios, según ha informado la cadena valenciana en un comunicado.

Concretamente, ha repartido dos primas entre aquellas personas con menos de cuatro años en la empresa y tres mensualidades a las que superan esta antigüedad, que representan el 70% de la plantilla, y que han recibido hoy 7.250 euros netos, correspondiente a los 5.400 euros en concepto de variable más su nómina mensual. También se ha realizado una subida salarial para compensar el incremento del IPC de un 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, que implica 125 millones de euros al año.

Reparto / Levante-EMV

Además, el pasado mes de diciembre se mejoró la jornada laboral con la ampliación del período de vacaciones en una semana más, de 30 a 37 días. Esta medida, en vigor desde el presente ejercicio tanto en España como en Portugal, supone una gran mejora en la jornada de los trabajadores y tiene un coste anual de 100 millones de euros.

Iniciativas

Todas estas iniciativas, que "representan un esfuerzo conjunto de más de 1.000 millones de euros para la compañía, confirman que su modelo de gestión, el Modelo de Calidad Total, invierte y apuesta por la satisfacción del trabajador, consciente de que ellos son los principales responsables del éxito de la compañía y el mayor activo para los “jefes” (como internamente la compañía llama a los clientes)", según el comunicado. De hecho, "su compromiso ha logrado que la compañía incremente en 2025 su productividad y su gestión, alcanzando sus mejores datos históricos en rentabilidad y cuota de mercado, datos que confirman que cuanto más se invierte en las personas, mayor es el retorno obtenido".

Noticias relacionadas

Trabajadores de Mercadona 02 / Levante-EMV

Balance de 2024

Dicho anuncios se producen a escasas dos semanas de que la cadena de distribución valenciana presente los resultados de 2025. El ejercicio precedente también fue muy positivo para la empresa. La cadena de supermercados presidida por Juan Roig logró en 2024 una cifra de negocio de 38.800 millones de euros, lo que representa un incremento del 9 % respecto a 2023. Los beneficios de la firma ascendieron a 1.384 millones netos, es decir, un aumento del 37 % en comparación con el año precedente. De esta facturación consolidada, 37.057 millones corresponden al negocio en España y los 1.778 restantes, al de Portugal, donde contaba con 60 tiendas del total de 1.674 que conformaban la red de supermercados de la compañía a cierre de 2024.

Suscríbete para seguir leyendo