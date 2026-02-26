Las estafas en TikTok se han multiplicado por seis en 2025, y triplicado en Telegram

Las estafas en línea son uno de los mayores riesgos de nuestro tiempo. Con la proliferación de Internet, y con cada vez más ciudadanos con acceso ilimitado a la red, resulta clave protegerse de las mismas para salvaguardar datos, cuentas bancarias o contraseñas.

Sin embargo, las tácticas de los estafadores cada vez son más sofisticadas, introduciéndose en plataformas que los ciudadanos usan en su día a día. Así lo ha estimado el neobanco Revolut, que ha publicado este jueves la cuarta edición de su Informe sobre Seguridad del Consumidor y Delitos Financieros.

Telegram ya es un foco clave

Según el estudio, uno de los entornos en los que más proliferan las estafas a usuarios son las aplicaciones de mensajería privada, señalando a Telegram como la fuente de mayor crecimiento en el fraude de pagos autorizados. La aplicación de mensajería resultó envuelta en una grave polémica en las últimas semanas, cuando su CEO y fundador, Pavel Durov, envió un mensaje directo a los usuarios españoles advirtiendo contra los planes del gobierno español de regular las redes sociales, incluyendo medidas como la restricción de acceso a menores de 16 años y la exigencia de identificación.

Según el neobanco, los casos de estafa originados en la popular plataforma de mensajería, a la que sus usuarios migran citando razones de privacidad, se han disparado un 233% desde el último estudio. De hecho, ya representan un 21% del total de estafas reportadas.

El peligro del cifrado

"Los estafadores están aprovechando la naturaleza privada de esta plataforma para escalar sus operaciones de fraude con gran rapidez", apunta el neobanco. Como muestran sus conclusiones, los ciberdelincuentes están comenzando a abandonar las redes sociales tradicionales para refugiarse en la mensajería privada, donde solo el usuario puede acceder al mensaje.

"Aunque el cifrado encriptado es una función de seguridad valorada por los consumidores, se ha convertido en la herramienta estratégica que permite a los estafadores ocultar sus operaciones y eludir los controles de las autoridades. Este entorno ha demostrado ser particularmente eficaz para engaños complejos: el 58% de todas las estafas de ofertas de empleo a nivel mundial se originan ahora en Telegram", apuntan desde Revolut.

Meta sigue aglutinando la mitad

Pese al auge de la mensajería personal en los casos de fraude, Meta sigue liderando el escalafón como el entorno en el que se produjeron más estafas en 2025. La compañía fundada por Mark Zuckerberg, que incluye plataformas como Facebook, Instagram y Whatsapp, aglutina casi la mitad (44%) de todas las estafas reportadas en el año. Se trata del cuarto año consecutivo que la compañía logra este triste hito.

Otro de los avances más preocupantes es el de TikTok. La red social de vídeos cortos, que acumula más de 1.500 millones de usuarios a nivel mundial, no es aún un punto caliente del fraude, pero según Revolut el porcentaje de estafas reportados en la app se ha multiplicado por seis, superando el avance de Telegram.

Desde Revolut afirman haber puesto en marcha una serie de medidas en su app para evitar las estafas, robos de información y fraude. Destaca el detector de fraudes, un chatbot impulsado por IA diseñado para emitir advertencias personalizadas a los usuarios antes del punto de venta. Respecto a la tristemente célebre "llamada del banco", a través de la cual muchos usuarios son engañados, el neobanco ha incorporado las llamadas dentro de la aplicación. Así, cualquier persona que afirme venir de Revolut y llame por el canal tradicional será inmediatamente identificado como un estafador.

