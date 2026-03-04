El secretario del Tesoro de EEUU arremete contra el Gobierno español por "poner en riesgo" las vidas de estadounidenses

La disputa diplomática entre la Casa Blanca y el Gobierno español se recrudece. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha tachado de "inaceptable" el veto de España al uso de sus bases militares en Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para la guerra de Estados Unidos contra Irán. "Todo lo que retrase nuestra capacidad para llevar a cabo esta guerra de la manera más rápida y efectiva pone vidas estadounidenses en riesgo", aseveró el alto cargo en una entrevista con la cadena estadounidense, CNBC, este miércoles. "Los españoles están poniendo vidas estadounidenses en riesgo".

Las palabras cargadas de Bessent se producen un día después de que Trump amenazara con fulminar todo trato comercial con España por su postura bélica. "Mañana podría detener —u hoy, mejor aún— detener todo lo que tenga que ver con España, todos los negocios relacionados con España. Tengo el derecho de detenerlo, imponer embargos, hacer lo que quiera con ello", reprochó el máximo responsable de la Casa Blanca anoche, en una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz. "Tienen gente estupenda, pero no tienen un gran liderazgo", concluyó el mandatario.

El titular del Tesoro no ha descartado imponer un embargo al comercio bilateral con España durante su intervención televisiva. "Sería un esfuerzo combinado", subrayó el mandatario. Bessent, presente en el diálogo entre Merz y Trump el pasado martes, explicó que consideraba que Estados Unidos tenía una base legal para embargar los bienes comerciales provenientes de España.

Trump también cuestionó el papel de España como socio y lo tildó de "terrible" en el Despacho Oval el pasado martes. El mandatario volvió a hacer hincapié en que España es el único país miembro de la OTAN que no se comprometió a elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB. No es la primera vez que Trump carga contra Sánchez por su postura en la Alianza Atlántica. En anteriores ocasiones, Trump ha barajado penalizar de forma económica a España. Entre ellas, el Ejecutivo estadounidense afirmó que estaba estudiando "imponer castigos comerciales mediante aranceles" por su negativa a elevar el presupuesto hasta el 5% en octubre del año pasado.

Bruselas respalda a España

Las amenazas desde Washington han encendido alarmas en Bruselas. El titular de Industria de la Unión Europea, Stéphane Séjourné, ha defendido que cualquier amenaza a España arrastra también al Ejecutivo comunitario. “Cualquier amenaza dirigida a un Estado miembro de la Unión Europea es una amenaza a la Unión Europea”, manifestó. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su apoyo a España. Además, la Comisión Europea ha mantenido paralizado el tratado de libre comercio con Estados Unidos tras las últimas declaraciones de Trump.

Noticias relacionadas

Ante estas amenazas de la Casa Blanca, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a reivindicar su mensaje de "no a la guerra" este miércoles. "No se puede responder a una ilegalidad con otra ilegalidad, así es como comienzan los desastres para la humanidad", manifestó durante una declaración institucional en La Moncloa. "El Gobierno español exige un alto el fuego y una resolución diplomática de la guerra".

Suscríbete para seguir leyendo