El diésel se dispara y ya vale más que la gasolina

El diésel, el combustible que más utilizan los transportistas y los agricultores, se está poniendo por las nubes y no ha pasado ni una semana desde que Estados Unidos e Israel iniciaran una imprevisible guerra con el ataque a Irán y la posterior respuesta de los persas en todo Oriente Medio. El gasóleo está hoy por encima de la gasolina, que también experimenta un encarecimiento considerable empujada por el alza del petróleo.

Esa situación, que el gasoil estuviera por encima de la gasolina, no se producía desde finales de 2022, el año en que Rusia invadió Ucrania y provocó un problema generalizado con los suministros que acabó elevando la inflación por encima del 10%, según aseguran en la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio.

La cuestión es que el precio del gasóleo ha pasado desde el pasado domingo, 1 de marzo, un día después del inicio de la guerra, de 1,44 euros el litro a los 1,54 del miércoles, que son los últimos datos oficiales que ofrece el Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende el departamento de energía. Por tanto, se trata de un encarecimiento de 10 céntimos.

Por su parte, la gasolina de 95 octanos, la más consumida en España, ha pasado de 1,48 a 1,56 euros en el mismo período. Por tanto, vale ocho céntimos más. Además, en la Federación Mediterránea descuentan que esa tendencia ascendente en los dos tipos de combustibles se va a mantener en los próximos días. "No para de subir el producto refinado que nos llega", precisan.

Las fuentes consultadas en la mencionada organización aseguran, por otro lado, que no han detectado problemas generalizados de suministro, aunque admiten que puede haber alguna carencia puntual. Incluso, como ha comprobado este diario, hay establecimientos que están cerrados. Y es que en los primeros días de la guerra, ante el anuncio de la subida de los combustibles, muchos ciudadanos adelantaron el llenado de los depósitos de sus coches y eso ha podido provocar que alguna estación de servicio, sin suficientes reservas, haya podido tener problemas.

Es también en ese motivo en el justifican en la federación el que algunos establecimientos hayan sido tan rápidos a la hora de subir los precios, cuando lo habitual es que sean lentos en bajarlos. Tener poco stock obliga a reponer antes, cuando los precios de origen ya han subido, dicen en la entidad, donde expresan su confianza en que el Gobierno escuche al sector en el supuesto, cada vez más real, de que adopte algún tipo de medida para paliar los efectos de la subida del gasóleo sobre todo en las empresas y autónomos.

