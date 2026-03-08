El conflicto en Oriente Próximo enfría el turismo y altera las rutas de mercancías

El encarecimiento del combustible —por la parálisis del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz debido al conflicto en Oriente Próximo— ha disparado los precios de varias rutas turísticas y de transporte aéreo. Además, el cierre del espacio aéreo en varios países de la región (Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Irán) y la tensión bélica amenaza con enfriar las previsiones de las aerolíneas y la hostelería. Los destinos más turísticos en la zona de Oriente Próximo y en el Norte de África, como Jordania, Egipto, Líbano o Turquía, ya se han visto afectados por el frenazo de los vuelos y el aumento de la incertidumbre.

Por ejemplo, en Jordania, la época alta para el turismo se produce en la primavera, donde suele haber un fuerte repunte de viajeros a destinos desérticos como Petra o Wadi Rum antes de la llegada del calor estival. El Ministerio de Turismo de Jordania informó esta semana que las tensiones en la región ya estaban pasando factura a las reservas turísticas. Si persiste el fuego, el Ministerio prevé que el desplome de la demanda podría alargarse hasta el mes de mayo, el último mes de la temporada alta. El mismo fenómeno pesa sobre Turquía, un competidor directo de España.

En España, el sector turístico sigue la situación con cautela. Los expertos apuntan a un posible efecto de sustitución en el turismo. Si la inestabilidad en Oriente Próximo frena de manera prolongada los viajes a destinos estrella de la región, parte de esta demanda podría redirigirse hacia otros enclaves del Mediterráneo, percibidos como más seguros por los pasajeros. El conseller de Turismo de las Islas Baleares, Jaume Bauzà, también comparte esta visión y prevé que podría beneficiar a la región costera. "Somos un destino seguro y eso es un factor clave en tiempos de inestabilidad internacional", afirmó en Berlín esta semana.

Las rutas de mercancías se disparan un 28%

En efecto, el transporte de mercancías aéreo también se resiente. Judah Levine, director de investigación de Freightos Group, advirtió que las tarifas de transporte aéreo de mercancías desde Asia a América se han disparado casi un 28% esta semana. En concreto, el coste por kilogramo en esta ruta asciende ya a 6,91 dólares de los 5,40 dólares que costaba a pocos días antes de que estallara la guerra.

Stefan Paul, el consejero delegado del gigante de logística, Kuehne & Nagel, prevé añadir un 18% de capacidad a las rutas más afectadas. “Es muy probable que veamos ciertos retrasos en el sudeste asiático y en China para los mercados europeos y estadounidenses”, afirmó, en una llamada con analistas. “Y entonces la pregunta es qué está sucediendo en el lado de la demanda, porque es muy probable que haya un desajuste similar al de la época de la covid”.

Las aerolíneas del Golfo

La situación geopolítica también se refleja en el tráfico aéreo. Desde el estallido de la guerra sobre Irán el pasado sábado, miles de vuelos han sido cancelados o desviados por el cierre del tráfico aéreo en un puñado de países de Oriente Próximo. Iberia ha anulado vuelos a Doha (Qatar) y prevé que el trayecto a Tel Aviv permanecerá cerrado hasta el 28 de marzo. No obstante, fuentes de la aerolínea han explicado a EL PERIÓDICO que las operaciones han sufrido poco impacto. "Iberia no ha registrado un impacto significativo dada la menor exposición que la aerolínea tiene a Oriente Próximo, mientras que la operación a Asia se mantiene sin ningún cambio", concluyen desde Iberia.

Noticias relacionadas

Las compañías aéreas más golpeadas por el parón en la región son grandes compañías del Golfo Pérsico como Emirates, Gulf Air, Qatar Airways o Turkish Airlines. En España, estas aerolíneas se colocan lejos del podio como Ryanair, Vueling o Iberia. Aun así, la presencia no es menor: cada operadora transportó más de un millón de pasajeros a lo largo de 2025, según datos abiertos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Turkish Airlines desplazó a la mayor cantidad de pasajeros, con casi unos 1,6 millones de personas en 2025.

