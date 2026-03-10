La gasolina y el diésel saltan la barrera de los 2 euros por litro pese al descenso del precio del petróleo

La gasolina y el diésel han cruzado una de las barreras psicológicas más sensibles para el consumidor. Según los datos de Facua procedentes del Geoportal de Hidrocarburos, en algunas estaciones de servicio españolas, el diésel supera ya los 2 euros por litro, con un máximo de 2,294 euros, mientras la media nacional se sitúa en 1,767 euros. Por su parte, la gasolina registra una media de 1,652 euros el litro, con 1,999 euros por litro en la estación más cara. De hecho, el precio de ambos carburantes están por encima de 2 euros en varias localidades españolas.

Traducido al bolsillo, la subida ya es muy visible. Un repostaje de 50 litros cuesta hoy unos 88,35 euros al precio medio actual, pero se dispara hasta 114,70 euros en la estación más cara. Entre el surtidor más barato y el más caro hay ya una diferencia de 65,2 euros por ese mismo llenado, una brecha que retrata hasta qué punto se ha tensado el mercado minorista en apenas unos días.

Las ciudades

Las localidades más castigadas, en cuanto al diésel (gasóleo A), este 10 de marzo, han sido Córdoba (Andalucía), Soriguera (Catalunya), Villamuriel de Cerrato (Castilla y León) y Molina de Segura (Región de Murcia), todas ellas con alguna estación de servicio donde se han localizado precios por encima de los 2,20 euros el litro. Según han recogido distintos medios de comunicación a lo largo de este martes, el gasoil ha superado también la barrera de los 2 euros por litro en territorios como el País Vasco, Galicia, algunas zonas de Castilla y León o Asturias.

El encarecimiento coincide con el traslado a los surtidores de la tensión en los mercados internacionales del crudo tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. Según un análisis de la compañía de comparación energética Roams, también con datos del Ministerio, el precio medio del litro de gasolina en España ha pasado de unos 1,47 euros antes del conflicto a situarse en torno a 1,64 euros actualmente, un incremento de 0,17 euros por litro (un 11%).

En el caso del diésel, el repunte es más intenso; de unos 1,43 euros por litro antes de la crisis a alrededor de 1,77 euros ahora, es decir, 0,34 euros más por litro, lo que supone un incremento del 20%.

La gasolina, también en los 2 euros

El estudio de Roams refleja también fuertes diferencias territoriales. En gasolina, las provincias con precios medios más elevados son Málaga, Granada, Burgos y Ávila, donde el litro ronda de media los 1,70 euros, mientras que Melilla registra los precios más bajos, en torno a 1,21 euros por litro.

Pero además, en algunas estaciones de servicio la gasolina ya ha superado los 2 euros por litro. Ocurre en municipios como Láchar y Gor (Granada) o San Millán (Álava), con precios de 2,049 euros; Hellín (Albacete), con 2,157 euros; San Isidro (Alicante), donde alcanza 2,22 euros; y Vélez-Rubio (Almería), con 2,12 euros por litro.

El bloqueo de Ormuz mantiene en vilo a las petroleras

No es un detalle menor. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, por Ormuz pasó en 2024 y en el primer trimestre de 2025 más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y alrededor de una quinta parte del consumo global de petróleo y productos petrolíferos. Con ese cuello de botella bajo tensión, cualquier sobresalto se contagia con rapidez a los mercados.

La escalada coincide con el conflicto en Irán y el deterioro geopolítico en Oriente Próximo. Associated Press ha informado este mismo martes de nuevos ataques iraníes contra Israel y países del Golfo, además de acciones sobre infraestructuras energéticas y sobre el tráfico en el estrecho de Ormuz, una arteria decisiva para el comercio mundial de crudo.

Aun así, el barril ofrece una imagen engañosa de alivio. El Brent, referencia en Europa, llegó a tocar los 119,50 dólares el lunes y este martes a primera hora retrocedía hasta el entorno de 91-93 dólares tras señales de posible desescalada. El problema para el automovilista es que ese respiro, de momento, no se refleja en los paneles de las gasolineras.

El diésel sube más por la demanda

Inés Cardenal, directora de comunicación de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), afirma que la subida del diésel se explica a partir de un factor importante: la subida de la cotización de los productos ya refinados. En el parqué de Londres, los futuros del gasoil ascendían este martes un 3,16%, hasta las 983 libras por 100 toneladas métricas.

Los productos refinados han escalado en gran medida desde el comienzo de la guerra en Irán, en especial el diesel. Cardenal explica que, en el fondo, "está mucho más demandado que la gasolina, porque se utiliza para transporte de mercancías, y también porque China, un muy importante exportador de gasóleo refinado, ha prohibido las exportaciones de este producto debido al estallido del conflicto para acaparar reservas en su territorio".

En cuanto a la posible duración de esta situación en los surtidores, la representante de AICE sostiene que se trata de "la pregunta del millón". "Va a depender fundamentalmente de cuánto dure el conflicto y de la intensidad que alcance. En este momento es muy difícil saber cuanto va a escalar", apostilla.

Rebaja de impuestos

Para el hogar, eso significa volver a vigilar más que nunca dónde repostar. La patronal CEEES (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio) ha pedido al Gobierno una rebaja temporal de impuestos y sostiene que el precio final podría bajar entre 15 y 22 céntimos por litro si se actuara sobre el IVA o el impuesto especial.

Estas diferencias de precios entre territorios responden a factores como el nivel de competencia entre estaciones de servicio, los costes logísticos y la estrategia comercial de cada operador. Además, el importe final en surtidor no depende únicamente del petróleo: una parte relevante corresponde a impuestos y a costes de distribución y comercialización, lo que amplifica las brechas en escenarios de alta volatilidad energética.

Mientras tanto, el mensaje para el conductor es mucho más simple: aunque el Brent haya salido de la cota de los 100 dólares, el surtidor todavía no da tregua.

