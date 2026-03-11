Petróleo
El G7 respalda a la AIE y prepara la mayor liberación de las reservas petroleras en los próximos días
Macron afirma que se necesitarán varias semanas para coordinar la escolta de los barcos en el estrecho de Ormuz y avala la decisión de la AIE
La AIE recomienda liberar el 33% de las reservas estratégicas ante el conflicto en Oriente Próximo
Los del G7 preparan el terreno para abrir el grifo a la mayor liberación del petróleo. Las siete grandes economías occidentales (G7) han avanzado que coordinarán en el desembolso del paquete de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estrátegicas tras la decisión de la Agencia Internacional de Energia (AIE) este miércoles. El jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, ha liderado la reunión extraordinaria por videoconferencia este miércoles al calor de los acontecimientos en Oriente Próximo, los altibajos en la cotización del petróleo en las últimas jornadas y tras una ola de bombardeos a lo largo de la arteria.
Además de avalar la decisión del órgano internacional, la alianza (agrupada por Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) se ha reunido por videoconferencia este miércoles para elaborar una hoja de ruta ante el cierre del estrecho de Ormuz, la franja marítima que transporta un quinto del petróleo global. La reunión llega en medio de una jornada de fuertes fluctuaciones en los mercados petroleros, que siguen sin recuperar la calma a pesar de las medidas históricas tomadas por la AIE.
El máximo responsable del Estado francés, Emmanuel Macron, ha instado a los Estados miembros del G7 a evitar "cualquier restricción" de las exportaciones del petróleo que podría impulsar más volatilidad en los mercados. Los países del G7 representan cerca del 40% del consumo global del crudo.
[Noticia de última hora, habrá actualización]
Suscríbete para seguir leyendo
- La universidad privada tendrá su primera sede en un edificio que ha comprado a Fundación CB en Badajoz
- La residencia Lisardo Sánchez de Badajoz busca donativos para afrontar una reforma obligatoria y evitar su cierre
- Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- Grave accidente de tráfico en Badajoz: siete sanitarios heridos al colisionar una ambulancia y un turismo
- La avenida de Huelva de Badajoz estará en obras dos meses para cambiar el colector
- Olivenza se vuelca con una Feria del Toro repleta de ambiente y actividades: 'Venimos porque nos la habían recomendado
- Galería | Feria del Toro de Olivenza