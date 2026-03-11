El Gobierno prepara medidas para frenar la subida de la gasolina: "El impacto en los precios llegará en unos días"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno está trabajando en un paquete de medidas para amortiguar el impacto de la subida del petróleo en los hogares y las empresas, en un contexto de “volatilidad e incertidumbre” en los mercados energéticos por la escalada del conflicto en Oriente Próximo.

En una entrevista en TVE, el ministro ha explicado que el Ejecutivo mantiene un seguimiento “pormenorizado” de cómo está afectando la situación a distintos sectores de la economía y que esta misma semana se celebrarán varias reuniones con agentes sociales y sectores económicos para perfilar la respuesta. Este jueves tendrá lugar un encuentro de alto nivel entre las tres vicepresidentas del Gobierno, el propio Cuerpo y los agentes sociales para avanzar en un plan de actuación.

La subida del petróleo tardará días en reflejarse en las gasolineras

Cuerpo ha advertido de que el encarecimiento del crudo todavía no se ha trasladado completamente al precio de los combustibles. Según ha explicado, el aumento del precio del barril de Brent y de los márgenes de refino suele tardar entre cuatro y diez días en reflejarse de forma plena en el precio de la gasolina y el diésel. Por ello, el Gobierno está analizando el impacto que puedan tener estos movimientos en los próximos días, especialmente en sectores como el transporte, el campo o la pesca, muy dependientes del combustible.

El ministro ha insistido en que el escenario sigue siendo cambiante y que el conflicto evoluciona día a día, lo que obliga a mantener la vigilancia sobre los mercados energéticos y sobre el posible efecto en los bolsillos de los consumidores.

El Ejecutivo no descarta ayudas pero aún define el plan

El Gobierno no descarta aprobar ayudas o medidas de apoyo, aunque el ministro ha subrayado que todavía se están definiendo y que se quieren consensuar con los agentes sociales. “Ahora toca terminar de definir el paquete con una respuesta clara”, ha señalado, recordando que la experiencia de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania ha dejado “lecciones” sobre qué instrumentos pueden funcionar mejor, desde medidas sobre precios hasta apoyos directos a la renta de familias y empresas.

El objetivo, ha dicho, es proteger a corto plazo el poder adquisitivo y, a medio y largo plazo, seguir avanzando en la electrificación de la economía y en el aumento del peso de las energías renovables. En este contexto, Cuerpo ha descartado por ahora un nuevo impuesto a las grandes energéticas y ha señalado que el Ejecutivo seguirá la evolución de los precios en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

España tiene reservas suficientes de petróleo

El ministro también ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad sobre el suministro energético. Según ha explicado, España dispone de reservas estratégicas de petróleo que cubren más de 90 días de consumo, lo que garantiza la seguridad del abastecimiento. Además, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado en el seno del G7 para liberar reservas estratégicas con el objetivo de contener el precio del crudo en los mercados internacionales.

Cuerpo ha asegurado que la economía española llega a esta nueva crisis energética “mejor preparada” que en 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania, y ha subrayado que el impacto inflacionario podría ser menor que entonces.

