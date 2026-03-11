Mercados
El Ibex 35 vuelve a los números rojos en la apertura
Inditex, que ha presentado hoy los resultados de 2025, era el valor más destacado del índice, que sigue pendiente de los precios del petróleo
El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este miércoles con ligeras caídas en una apertura marcada por los precios del petróleo y la publicación de los resultados de Inditex a la expectativa de la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo.
En concreto, el selectivo madrileño cotizaba con un descenso del 0,12% tras la apertura del mercado, cotizando en los 17.410,60 puntos, con Inditex como el valor más destacado al alza, ya que registraba una subida del 4,69% instantes después de la apertura, por delante de Solaria (+1,45%) y de Repsol (+0,39%).
En el extremo opuesto, los títulos de Rovi se dejaban un 2,17% tras el arranque de la sesión, mientras que los de BBVA cedían un 1,73% y los de Banco Santander un 1,20%.
El resto de representantes de la banca en el Ibex 35 también ha comenzado la sesión a la baja, con caídas del 0,54% para CaixaBank y del 0,46% para Unicaja, mientras que las acciones de Bankinter perdían un 0,29% y las del Sabadell un 0,25%.
El resto de las principales bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con caídas más intensas, puesto que el Ftse100 de Londres cedía un 0,63% y el Cac40 de París un 0,82%, mientras que el Dax de Fráncfort perdía un 1,12%.
Al margen del mercado bursátil, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 86 dólares, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba sobre los 85 dólares.
De su lado, en el mercado de divisas, el euro se mantenía estable frente al dólar ligeramente por encima de 1,16 'billetes verdes'.
