Repsol acelera en el Ibex 35 y alcanza máximos desde 2012 por la subida del precio del petróleo

Repsol cerró este miércoles en Bolsa en 21,70 euros por acción, después de anotarse una subida del 4,58% en la sesión. Con ello, la energética consolida su escalada bursátil en el Ibex 35 y amplía la revalorización acumulada en lo que va de año, que supera el 40%. Suma una capitalización bursátil aproximada de 23.987 millones de euros y lidera los avances en el selectivo español.

La cotización de la compañía presidida por Josu Jon Imaz se ha visto respaldada por un contexto internacional favorable para el sector de los hidrocarburos, marcado por la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la guerra de Irán y por el repunte de los precios de los combustibles fósiles. A ello se suma la revisión de sus objetivos hasta 2028, con un plan de inversión de hasta 10.000 millones de euros y un mayor foco en el negocio de exploración y producción, especialmente en mercados como Venezuela y Estados Unidos.

El mercado ha premiado así las perspectivas de crecimiento de la multinacional, que además refuerza su atractivo para el inversor por su capacidad de generación de caja y su política de retribución al accionista.

Entre los factores que explican este mejor tono bursátil figuran también la entrada en operación de nuevos proyectos y la expectativa de un crecimiento rentable en el negocio de petróleo y gas. En paralelo, el potencial del gas en Estados Unidos y el retorno al accionista siguen siendo dos de los argumentos que más pesan en la valoración de la compañía por parte del mercado.

Goldman Sachs mantiene su recomendación de compra

Además, el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha mantenido su recomendación de 'compra' tras actualizar Repsol sus objetivos y previsiones hasta 2028 y actualizar su plan de inversión. Entre los motivos de su decisión, Goldman Sachs argumenta que espera que el negocio de petróleo y gas de la compañía crezca de forma rentable gracias a nuevos proyectos que entran en operación y a la reorganización de su división de exploración y producción.

Al mismo tiempo, la firma de inversión ha destacado "el fuerte crecimiento del gas en Estados Unidos, todavía poco valorado por el mercado", y el "retorno de caja para los accionistas", como los factores más importantes que justifican su designación.

