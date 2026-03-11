El zapatero de Zara bate su récord de beneficios pese a caer en ventas

Récord de beneficios para Tempe, el conglomerado participado por el grupo Inditex y el empresario ilicitano Vicente García que se encarga del diseño, fabricación y distribución de todo el calzado y los complementos del mayor grupo español de moda. Eso sí, un récord por la mínima.

Según consta en las cuentas consolidadas que el grupo fundado por Amancio Ortega ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el conjunto de empresas que forman parte de esta participada finalizó el año con 206 millones de euros de beneficio neto, un millón más que en el ejercicio anterior, que supuso su mejor resultado hasta la fecha.

Es un incremento de sólo un 0,5 %, que contrasta, además, con el avance del 6 % que anotó Inditex, pero no deja de ser positivo. Especialmente, si se tiene en cuenta que esta mejora se produce a pesar de que las ventas de este segmento se contrajeron, frente al avance que experimentó la facturación global del grupo.

Así, el subgrupo de empresas que forman las distintas compañías agrupadas bajo el paraguas de Tempe -que Inditex recoge en sus balances como sociedades de control conjunto, ya que solo posee el 50 % de las mismas- sumó unos ingresos de 1.574 millones de euros frente a los 1.614 de 2024, lo que supone una caída del 2,47 %.

Varios trabajadores en uno de los departamentos de Tempe. / INFORMACIÓN

Este descenso redujo el margen bruto de la compañía hasta los 476 millones de euros, un 7,7 % menos. Sin embargo, los responsables de la firma lograron contener los gastos de explotación, que quedaron en 238 millones de euros, y también redujeron las amortizaciones y depreciaciones hasta los 18 millones de euros (diez millones menos), lo que unido a una mejor evolución del resto de apartados permitieron cerrar con el citado récord de beneficios.

Más dividendo

La mejora de los resultados de los últimos años también ha permitido que Tempe reparta un mayor volumen de dividendos entre sus accionistas. De esta forma, el grupo controlado por Amancio Ortega recibió el año pasado 85 millones de euros por este concepto, lo que significa que Promociones Azarbe, el holding con el que la familia ilicitana García Peralta ostenta su mitad del accionariado, recibió una cantidad equivalente. Es decir, que Tempe distribuyó 170 millones de euros en total, frente a los 110 del ejercicio precedente.

Unos dividendos que, en el caso del socio ilicitano de Inditex, han servido para crear todo un emporio empresarial que incluye desde promotoras hasta productoras de cine, pasando por la cadena de cafeterías Bombon Boss, bodegas o restaurantes de lujo.

Tempe es la única compañía del universo Inditex en que Ortega decidió compartir la propiedad con otro empresario. Fue a raíz de que en el año 1989 decidiera buscar en Elche un proveedor para su primera colección de zapato infantil. Un segmento en el que Vicente García tenía experiencia, ya que su familia es la propietaria de la marca Garvalín, especializada en zapatos para niños.

Trayectoria

A raíz de esta primera colaboración, Ortega decidió crear una compañía conjunta para que se responsabilizara de todo el calzado y los complementos de sus distintas marcas (Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear y Zara Home, y For&From), de forma que en la actualidad Tempe produce para todas ellas.

Una de las salas de la sede de Tempe en Elche. / INFORMACIÓN

Sus instalaciones centrales están en el Parque Empresarial de Elche, donde se encuentran sus oficinas centrales y sus dos centros de distribución. Además, la compañía se encuentra en plena construcción de un nuevo centro logístico en Parc Sagunt, en Valencia, con el objetivo de ampliar su capacidad para acompañar el crecimiento de las distintas enseñas de Inditex. Un proyecto para el que la firma compró más de 280.000 metros de terreno.

Se prevé que la inauguración de estas instalaciones se produzca en el segundo semestre de este año, según indicaron en su día desde la compañía, que da trabajo a más de 2.000 personas.

Además de la matriz, Tempe SA, este subgrupo está formado por varias filiales especializadas, como Tempe Logística, Tempe Diseño, Tempe Trading Asia o Tempe Levante, responsable del nuevo centro logístico.

Organización

En sus instalaciones, el trabajo se organiza de forma que hay un equipo especializado para cada marca de Inditex, que se encarga de realizar sus propios diseños, encargar su fabricación, la distribución y, posteriormente, el seguimiento de las ventas de cada modelo. Aunque formen parte de la misma compañía, en la práctica trabajan como si fueran independientes, para fomentar la competitividad entre ellas.

El centro logístico de Tempe en el Parque Empresarial de Elche. / INFORMACIÓN

La empresa cuenta con su propio laboratorio de pruebas, donde examina la calidad de los materiales y sus características físicas. También utilizan la inteligencia artificial para acelerar el diseño y ver de forma más realista cómo quedará el zapato una vez terminado.

Noticias relacionadas

La última aventura de la compañía es el desarrollo de calzado deportivo, bajo la marca Zara Athleticz, con la que quiere competir con las grandes marcas del sector, a las que aseguran que pueden ganar en prestaciones.

Suscríbete para seguir leyendo