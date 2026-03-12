Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Sube más de un 6%

El petróleo vuelve a rondar los 100 dólares pese a la liberación de un tercio de las reservas mundiales

El crudo sigue desbocado en los mercados internacionales, después de que las renovadas tensiones en Oriente Medio hayan pesado más que el alivio temporal propuesto por la AIE

El brent cae un 11,28%, hasta los 87,80 dólares, ante posible desescalada en Oriente Medio

El brent cae un 11,28%, hasta los 87,80 dólares, ante posible desescalada en Oriente Medio

Jaime Mejías

Jaime Mejías

A pesar de la histórica decisión tomada ayer por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que supuso la liberación de 400 millones de barriles de petróleo, la mayor descarga de su historia, el crudo sigue sin dar tregua en los mercados internacionales. Pese a que los países del G7 han apoyado la decisión del organismo y ya se preparan para aliviar el mercado, en las primeras horas de la mañana de este jueves, el petróleo subía más de un 6% en ambas de sus cotizaciones. Por su parte, el Barril Brent ganaba un 6,28%, posicionándose alrededor de los 97,7 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, experimentaba a su vez un alza del 6,20%, colocándose en el territorio de los 92 dólares.

Los 400 millones de barriles que la AIE ha acordado liberar suponen aproximadamente un tercio de las reservas mundiales del organismo, y buscaban aliviar la escasez de petróleo producida por la clausura del estrecho de Ormuz, un paso clave por el que cada día transita un 20% de todo el crudo consumido a nivel mundial. Sin embargo, dado el recrudecimiento de la tensión en Irán, de poco ha servido el anuncio de la AIE, que se dibuja más como una solución transitoria que no afectará al problema de fondo: la inoperabilidad del estrecho.

Gráfico que muestra la evolución del precio del petróleo a lo largo del tiempo.

Una solución transitoria

José Manuel Amor, socio director de Análisis Económico y de Mercados de Afi, considera que la incertidumbre por las nuevas tensiones en Irán y las informaciones surgidas en EEUU, que sugieren que la guerra podría mantenerse en el tiempo, han terminado pesando más que las medidas de apoyo en forma de liberación de stock. "Aunque la liberación de stocks de crudo es muy intensa, la falta de visibilidad sobre la duración del conflicto -y el hecho de que una gran parte de la capacidad de refino global está en la zona afectada por la guerra- introduce un factor de riesgo evidente: cada día que pasa, se consume un porcentaje no despreciable de estos stocks liberados", argumenta Amor.

Manuel Pinto, analista de XTB, coincide en esta tendencia: la liberación de reservas servirá como medida transitoria, pero el problema de fondo permanece intacto. "Si hacemos cálculos, las exportaciones de crudo de Oriente Medio, que normalmente dependen del Estrecho de Ormuz, totalizan aproximadamente algo más de 16 millones de barriles diarios. Incluso si los oleoductos de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos desviaran unos 7 millones de barriles diarios y una liberación coordinada de emergencia de existencias añadiera esos 4 millones de barriles diarios, aún se interrumpiría el suministro de entre 4 y 5 millones de barriles diarios (aproximadamente un tercio de las exportaciones normales de crudo de la región)", detalla, poniendo aún más en valor el comercio proveniente de Ormuz.

Lo peor puede estar por llegar

Los estrategas de Macquarie, liderados por Vikas Dwivedi, consideran que los mercados petroleros "siguen siendo demasiado optimistas sobre las crecientes pérdidas de suministro a través de Ormuz, y que los escenarios alcistas de 150 dólares por barril de crudo son cada vez más realistas". "El cierre de Ormuz podría desencadenar paradas en cadena: hasta ahora se han mantenido las cargas, pero ya hay cierres de campos en Irak, Kuwait y Catar. Si las interrupciones persisten, Macquarie prevé recortes de producción más amplios la próxima semana y Arabia Saudí se verá obligada a reducir la producción dentro de unos 20 días", apuntan los expertos, dejando entrever que sigue siendo posible que lo peor aún no haya llegado.

En cuanto a las cotizaciones del gas natural licuado (GNL), otra de las materias primas que sufren un sensible bloqueo en Ormuz, la escasez sigue notándose en los mercados. En su cotización en la Bolsa de Londres, el gas ganaba el pasado miércoles un 5,50% en el día, colocándose en los 127,6 peniques por termia. En cuanto a su cotización TTF, presente en la Bolsa de Países Bajos, el gas natural marcaba los 59,13 euros por megavatio/hora, con un avance del 3,66% en el día.

Noticias relacionadas

Las bolsas apuntan a nuevas caídas

En cuanto al impacto de las tensiones geopolíticas en los mercados internacionales, en EEUU, el Dow Jones y el S&P 500 cerraron el pasado miércoles con retrocesos inferiores a la décima, del 0,61% y del 0,08%, respectivamente. Por otro lado, las principales Bolsas asiáticas registran caídas este jueves. El Nikkei japonés ha cerrado con un retroceso del 1%, mientras que el Kospi surcoreano ha cedido casi un 0,5%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong cae casi un 0,9% y la Bolsa de Shanghai se anota un ligero descenso, del entorno del 0,1%. Los futuros europeos, por su parte, apuntan a registrar caídas en la apertura, con cifras que oscilan entre el 0,6% y el 0,8%.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents