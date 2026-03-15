Áxel Álvarez

Redes anti drones para Ucrania fabricadas en Alicante por la empresa IRC

La empresa IRC situada en Callosa de Segura desde hace más de 30 años ha evolucionado y se ha especializado en un sector con el que no se contaba. De hacer cuerdas de cáñamo en sus inicios, una tradición muy arraigada en la localidad, la empresa creció y comenzó a utilizar materiales sintéticos para fabricar redes para la pesca, la acuicultura, el sector deportivo... Con el inicio de la guerra en Ucrania y gracias a una trabajadora de la compañía con vínculos allí, IRC comenzó su nueva andadura: la fabricación de redes para defensa militar, sobretodo para defender instalaciones de los ataques de los drones. Más información