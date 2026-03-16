UniCredit lanza una opa de 35.000 millones de euros sobre Commerzbank

El banco italiano UniCredit ha anunciado en la mañana de este lunes que presentará una oferta pública de adquisición (opa) voluntaria sobre el banco alemán Commerzbank. La operación se articulará a través de un canje de acciones, con la intención de superar el umbral del 30% de propiedad.

Pese a haber lanzado la operación, UniCredit ha asegurado que no quiere tomar el control de la entidad germana. Según la valoración de Bloomberg, la operación se ha tasado en torno a los 35.000 millones de euros. A tenor del anuncio, los títulos del banco italiano se han desplomado en la apertura de la Bolsa de Milán, con una caída del 1,75%.

"Se espera que UniCredit alcance una participación en Commerzbank superior al 30% sin llegar a controlar la entidad", ha subrayado el banco transalpino. A través de esta opa, UniCredit se desharía de la necesidad de ajustar continuamente su participación para mantenerse por debajo del límite del 30% debido al programa de recompra de acciones de Commerzbank, y le permitiría aumentar su participación libremente en el mercado abierto o por otros medios posteriormente.

UniCredit ocupa en la actualidad la posición de mayor banco de Italia por capitalización bursátil, históricamente disputada con Intesa Sanpaolo, su rival más directo. A fecha de hoy, UniCreditposee una capitalización de 93.960 millones de euros, mientras que Intesa Sanpaolo suma 89.000 millones de euros.

En la actualidad, el que figura como el segundo banco más grande de Italia ya controla de forma directa el 26% de Commerzbank, además de una participación adicional cercana al 4% a través de instrumentos financieros.

La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), el organismo regulador de Alemania, será el ente encargado de fijar la relación de canje de la oferta. Sin embargo, según los cálculos de UniCredit, equivaldría a 0,485 acciones de UniCredit por cada acción de Commerzbank, lo que implica un precio de 30,8 euros por acción o una prima del 4% al cierre de la operación el 13 de marzo de 2026.

En cuanto a los plazos que manejan ambos gigantes bancarios, la entidad transalpina prevé que la oferta quede lanzada de manera formal a principios de mayo, fijándose entonces un periodo de adhesión de cuatro semanas. De este modo, UniCredit convocará una junta general extraordinaria en mayo para solicitar la autorización del correspondiente aumento de capital.

Con este nuevo movimiento, UniCredit busca fomentar "un diálogo constructivo con Commerzbank y sus partes interesadas en las próximas semanas", dado que la opa supera el límite del 30% establecido por la ley alemana.

"El consejo de administración de UniCredit considera esta oferta una medida sensata y pragmática, sin inconvenientes, dado que la participación actual sigue generando un valor significativo, independientemente de que la oferta suponga o no un aumento de la participación superior al 30%", ha defendido el banco italiano, añadiendo que "si, como se prevé, UniCredit no ejerce control alguno sobre Commerzbank, el impacto financiero en el capital será mínimo".

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(Última Hora, habrá ampliación)

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