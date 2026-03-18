Repsol abre la batalla comercial de los descuentos en gasolineras en plena subida de precios de los carburantes

Repsol abre la batalla comercial de los descuentos en gasolineras en pleno subidón de los precios de los carburantes por la guerra en Oriente Medio y de cara al arranque de la Semana Santa. Con los combustibles registrando subidas récord con el terremoto geopolítico como excusa y a las puertas de uno de los momentos del año en que más desplazamientos por carretera se concentran por las vacaciones, Repsol reta a sus rivales amplía las rebajas que aplica a los clientes particulares y transportistas profesionales que participan en sus programas de fidelización.

Repsol doblará los descuentos que ofrece a los clientes que utilizan su programa de fidelización y de pago Waylet desde este sábado y hasta después de Semana Santa, hasta el lunes 6 de abril. De manera habitual, la petrolera ofrece en sus 3.300 gasolineras a los conductores que paguen con Waylet descuentos de entre 5 y 20 céntimos por litro en función de las energías que tengan contratada con el grupo (luz, gas, autoconsumo solar…). En las próximas dos semanas y en pleno terremoto en el sector por los precios disparados de los combustibles, la compañía elevará estas rebajas hasta entre los 10 y los 40 céntimos por litro de carburante.

Además, para los profesionales del transporte y autónomos, Repsol aplicará un descuento adicional de 5 céntimos por litro a quienes cuenten con la tarjeta Solred. Un medida es compatible con las bonificaciones actuales que ya reciben transportistas y autónomos a través de este medio de pago.

“Con esta decisión, Repsol da un paso adelante en su sector, como primera compañía en anunciar descuentos, como ya ocurrió con motivo de la invasión rusa de Ucrania, que tensionó los precios de los combustibles especialmente en 2022”, subraya la petrolera en un comunicado. Al movimieno de Repsol previsiblemente le seguirán medidas similares por parte de otras grandes petroleras como Moeve o BP. Ya en 2022 y 2023, a rebufo de la crisis energética motivada por la invasión rusa sobre Ucrania, todas las grandes petroleras llevaron a cabo descuentos en el litro de carburante, desbordando incluso la bonificación de 20 céntimos por litro que estableció de manera obligatoria el Gobierno.

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Un cruce de descuentos que se produce en un contexto de convulsión en el sector por el fuerte incremento de los precios de los carburantes desde el inicio de los ataques de EEUU e Israel sobre Irán, que ha desatado una escalada de tensión y volatiidad en los precios energéticos por el cierre del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el transporte de petróleo, combustibles y gas. Desde el inicio del conflicto el precio medio del litro de gasóleo en España se ha encarecido casi un 30%, mientras que el de gasolina ha subido un 17%.

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