Ejecutivo de España
El Gobierno anuncia un cambio legal para que el siniestro de Adamuz se considere accidente laboral y las prestaciones sean más altas
Con esta modificación, se cobrarán cuotas más altas de incapacidad permanente, viudedad y orfandad
Redacción / E.P.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que, "en breve", el Gobierno aprobará una modificación legal para que el accidente de Adamuz tenga la misma consideración que un accidente laboral.
"Puedo avanzarles que en breve aprobaremos una modificación legal para que el accidente de Adamuz tenga la misma consideración que un accidente laboral", ha avanzado la titular de Hacienda durante su intervención en 'Los Desayunos', organizados por RTVE y la Agencia Efe.
Esto implica, según la titular de Hacienda, prestaciones más elevadas para los heridos, pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad también mayores.
Según ha recordado Montero, esto ya se aplicó con motivo de la catástrofe de la dana y el Gobierno considera que "es de justicia" hacerlo también ahora.
Por su parte, Montero también ha avanzado que hoy mismo ya se ha empezado a pagar las ayudas a autónomos y a empresas afectados por las inundaciones en Andalucía y Extremadura.
España volvió a cumplir en 2025 con el objetivo de estabilidad
Por su parte, la vicepresidenta primera ha anunciado que España ha vuelto a cumplir en 2025 el objetivo de estabilidad y ha avanzado que el déficit público cerró el año en torno al 2,5% del PIB --incluidos los costes de la crisis de la dana--, cumpliendo con el compromiso del Gobierno con la Comisión Europea.
"Pocos podían imaginar que era posible lograr este hito sin aplicar ningún recorte cuando el déficit se alcanzó el 10% en la pandemia", ha destacado.
"El mantra de infierno fiscal que predica la ultraderecha no se sostiene"
Según la ministra, parte de este éxito tiene que ver con la política fiscal que ha aplicado el Ejecutivo estos años, ensanchando las bases fiscales y recuperado progresividad.
"Quiero dejar claro que el mantra del infierno fiscal que predica la ultraderecha sencillamente no se sostiene: hemos bajado los impuestos a los que menos tienen, pero sí los hemos subido a grandes empresas y patrimonios", ha remarcado.
Según la titular de Hacienda, el saneamiento de las cuentas públicas es fundamental para reaccionar ante los imprevistos, como sucede ahora con el conflicto en Oriente Próximo y el paquete de medidas que se aprobará mañana en Consejo de Ministros extraordinario.
Por ejemplo, cuando en febrero Andalucía y Extremadura sufrieron inundaciones. Dijimos que estaríamos allí cuando las cámaras Y me acaban de comunicar que hoy hemos empezado a pagar ya las ayudas a autónomos y a empresas.
Sobre la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, la ministra ha indicado que se van a retrasar "unas semanas" respecto al plazo del primer trimestre al que el Gobierno se había comprometido, y ha asegurado que no contempla que en 2027 no haya cuentas públicas. "Cuando haya una ventana hay que aprovechar ese apoyo y aprobar unos Presupuestos", ha reiterado.
- Fundación CB apoya económicamente la continuidad de la Residencia Hogar Lisardo Sánchez
- Nuevo tiroteo contra una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- La avenida de Huelva de Badajoz tendrá el bulevar y las aceras de calçadinha portuguesa y las calzadas de asfalto
- Nuevos ataques con fuego a viviendas del Cerro de Reyes y San Roque, en Badajoz
- El Circo Encantado supera el mal trago en Badajoz y logra el respaldo del público en su estreno
- El Faro de Badajoz incorpora esta nueva tienda de juguetes y decoración
- La Guardia Civil analiza una prenda íntima y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
- El ayuntamiento volverá a instalar una gran carpa para celebrar la X Fiesta de la Primavera de Monesterio