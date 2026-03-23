Convalidación Congreso
Bustinduy llama a una gran movilización social para que el decreto de vivienda salga adelante
EFE
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha llamado este lunes a organizar "la mayor movilización social posible" para que el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler y topa las actualizaciones de renta salga adelante, cuando se vote en el Congreso dentro de un mes.
"Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa", ha dicho Bustinduy en una entrevista en TVE.
Tras asegurar que los "lobis de los grandes propietarios se están moviendo" para que el decreto sea negado en el Congreso, el ministro ha asegurado que es "optimista" y que cree que el decreto puede convalidarse.
Según sus datos, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2027, que aprobó el Gobierno el pasado viernes, afecta a un millón de contratos y a dos millones de españoles.
- Una jueza de Badajoz se sienta en el banquillo acusada de prevaricación
- El Perpetuo Socorro y el Materno Infantil contarán con una modernización energética integral y una renovación de sus instalaciones
- La Diputación de Badajoz iniciará en abril la rehabilitación del edificio más antiguo del Muba con 3,5 millones
- No basurices tu ropa': Promedio lanza una campaña para fomentar el reciclaje de textiles en la provincia de Badajoz
- El ayuntamiento volverá a instalar una gran carpa para celebrar la X Fiesta de la Primavera de Monesterio
- Aparatoso accidente de tráfico en el puente de la Universidad en Badajoz con tres vehículos implicados y un positivo en alcohol
- Un coche se lleva una farola y acaba volcando en el polígono el Nevero de Badajoz
- El teatro López de Ayala de Badajoz programa más de 35 espectáculos para esta primavera