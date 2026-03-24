Goldman Sachs sitúa a Europa a la cabeza del negocio de aplicaciones de inteligencia artificial

La batalla mundial por la inteligencia artificial no se decide solo en Silicon Valley. Europa está ganando terreno en una de las áreas más rentables del nuevo ciclo tecnológico: el desarrollo de aplicaciones que convierten la IA en productos reales para empresas y consumidores.

Esa es la principal conclusión de un reciente informe del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, que sostiene que el ecosistema tecnológico europeo está especialmente bien posicionado en la llamada capa de aplicaciones de la IA.

El matiz es clave. Mientras Estados Unidos y China concentran buena parte de la inversión en grandes modelos fundacionales (la infraestructura más costosa y compleja), muchas compañías europeas están enfocándose en construir soluciones comerciales que utilizan esos modelos para resolver problemas concretos. En otras palabras, menos laboratorio y más producto.

Se podría decir que las empresas tecnológicas europeas lideran el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial Clif Marriott — Codirector del Grupo de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones en EMEA Global Banking & Markets

Según el análisis, esta especialización está permitiendo a Europa capturar valor en sectores donde la rapidez de ejecución y el conocimiento industrial pesan más que la escala computacional.

Startups, capital semilla y más unicornios

El informe destaca que el dinamismo emprendedor es uno de los motores de esta ventaja competitiva. Los fundadores europeos y los fondos en fases tempranas están mostrando una creciente capacidad para detectar oportunidades y escalar proyectos ligados a la IA.

El resultado es visible en las valoraciones. Desde 2016, el número de startups europeas que han alcanzado la categoría de unicornio —empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares— se ha más que triplicado, hasta superar las cuatrocientas.

A ello se suman nuevas incorporaciones registradas durante 2025 y los primeros meses de 2026, señal de que el flujo de capital hacia la innovación digital se mantiene activo pese a la volatilidad macroeconómica.

La IA, más oportunidad que amenaza

Otro de los puntos relevantes del documento presentado por Goldman Sachs es el cambio de percepción en la industria del software. Lejos de ver la inteligencia artificial como un riesgo competitivo, los directivos del sector la consideran un catalizador de crecimiento y una vía para aumentar productividad y márgenes.

Esta visión está impulsando inversiones en integración tecnológica, automatización de procesos y desarrollo de nuevos servicios basados en datos.

El banco de inversión también subraya en su análisis el auge de verticales emergentes como la tecnología de defensa (DefTech), donde startups europeas están captando financiación para desarrollar soluciones avanzadas en ciberseguridad, sistemas autónomos e inteligencia aplicada al ámbito militar.

Más tiempo en privado, más compras a la vista

En el plano corporativo, Goldman Sachs observa una preferencia creciente de las empresas tecnológicas europeas por permanecer más tiempo en mercados privados, retrasando su salida a bolsa.

Sin embargo, anticipa un repunte de las fusiones y adquisiciones impulsadas por la IA, a medida que grandes compañías busquen integrar talento, propiedad intelectual y capacidades digitales con rapidez.

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El mensaje final del análsis es claro: Europa no lidera la infraestructura de la IA, pero sí está sabiendo convertirla en negocio. Y en la economía digital, esa diferencia puede ser decisiva.

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