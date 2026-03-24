Oesía cierra 2025 con ingresos récord de 321,6 millones, un 26% más, y acelera su crecimiento en pleno impulso de la defensa

La tecnológica Oesía cerró 2025 con los mejores resultados de su historia en un ejercicio marcado por la aceleración del crecimiento, el refuerzo de su posición en defensa y el arranque de una nueva etapa estratégica. La compañía, que celebra su 50 aniversario, disparó un 128% su beneficio neto hasta los 31,1 millones y salcanzó una cifra de negocio de 321,6 millones de euros, un 26% más que en el ejercicio anterior.

Durante la presentación de resultados, el presidente de la compañía, Luis Furnells, subrayó el carácter “brillante e histórico” del ejercicio, al tiempo que enmarcó estas cifras en el cierre del plan estratégico 2021-2025. “Hemos cubierto el reto de seguir creciendo y cumplir el plan estratégico 2025, pero además lo que hemos hecho es acelerar la senda de crecimiento”, afirmó.

La empresa destacó también otro hito simbólico y financiero: haber superado por primera vez los 500 millones de euros en contratación, hasta situarse en 510 millones. Para Furnells, se trata de una cota “realmente histórica” para el grupo, que llega además acompañada del respaldo de los mercados financieros tras lograr una calificación crediticia de su deuda en grado de inversión (BBB- tendencia positiva) por parte de EthiFinance Rating.

El director financiero, Sergio Chamizo, incidió en que los resultados de 2025 combinan “crecimiento y resultados históricos” con una evolución “acelerada” que, a su juicio, permitirá a la compañía seguir creciendo “de forma importante, sostenible y rentable” en los próximos ejercicios. Del total de ingresos, el 66% correspondió al área industrial y el 34% a ingeniería digital. En paralelo, situó la contratación internacional en un 45% y explicó que este porcentaje se redujo frente a ejercicios previos por el peso de adjudicaciones nacionales, entre ellas uno de los Programas Especiales de Modernización (PEM). Cipherbit-Grupo Oesía ha sido seleccionada por el Gobierno, junto a Epicom, para desarrollar el criptosistema nacional de protección de las comunicaciones tácticas militares y producirlo en serie para las Fuerzas Armadas con una dotación de 170 millones.

La mejora operativa se trasladó también al balance. Oesía elevó su patrimonio neto por encima de los 100 millones de euros, un 41% más, y aumentó su fondo de maniobra un 120%, hasta 79 millones. A ello se suma una ratio de deuda neta sobre ebitda de 1,34 veces, un nivel que, según la compañía, refuerza su solvencia y su capacidad de financiación.

En este contexto, la empresa ha recibido además financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 30 millones de euros, destinada a apoyar nuevas inversiones en tecnologías disruptivas y en capacidad productiva. Chamizo recordó que la compañía también opera desde hace tres años en el mercado alternativo de renta fija con un programa de pagarés de 60 millones para diversificar sus fuentes de financiación.

Aumenta la inversión un 74%

La inversión fue otro de los vectores del ejercicio. Oesía destinó 32 millones de euros en 2025, un 74% más que un año antes. De esa cantidad, 14 millones se orientaron a I+D+i, 12 millones a aumentar capacidad productiva —principalmente en Valdepeñas (Ciudad Real)— y otros 6 millones a distintas actuaciones. En los últimos cinco años, la compañía ha invertido cerca de 100 millones y mantiene su política de no repartir dividendos para reinvertir los recursos en crecimiento.

Furnells vinculó esta evolución a los cuatro pilares estratégicos del grupo: hiperespecialización, tecnologías disruptivas, alianzas tecnológicas e internacionalización. Según explicó, ese enfoque ha permitido a la compañía ganar relevancia en nichos concretos de alto valor añadido, tanto en el negocio digital como en el industrial, y consolidarse como socio tecnológico de referencia para grandes instituciones y empresas. Entre los ejemplos citados figuran la adjudicación de un programa en capacidades criptográficas multipropósito y multidominio, los desarrollos en comunicaciones cuánticas seguras en el marco de la iniciativa europea EuroQCI, los avances en fotónica aplicados al ámbito militar y las alianzas con compañías como Navantia, Lockheed Martin, Mitsubishi Electric, Hitachi o Turkish Aerospace Industries.

En el plano laboral, la compañía emplea ya a 4.055 trabajadores tras aumentar un 7,4% la contratación el pasado año. Furnells reivindicó la apuesta por el talento joven y senior, así como el esfuerzo en formación, con más de 98.000 horas impartidas en el ejercicio, un 44% más que en 2024. La tasa de rotación se situó en el 10,2%, por debajo de la media del sector, según la compañía.

Con este balance, Oesía prepara ya la presentación en abril de su nuevo plan estratégico 2026-2030. Furnells avanzó que mantendrá la vocación de la compañía de seguir siendo “100% privada e independiente” y reforzar su posición como proveedor Tier 1 en capacidades críticas para las Fuerzas Armadas y sus aliados. “Hoy somos una empresa más fuerte, más rentable y más sostenible de lo que éramos hace un año, pero sobre todo que hace cinco años”, señaló el presidente, que resumió el momento del grupo como el cierre de un ciclo “exitoso” y el arranque de otro “aún más ambicioso”. Furnells defiende que el futuro de la compañía no pasa por una salida a bolsa, aunque no descarta ningún escenario por el constante cambio del sector en los últimos años.

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El presidente defendió además que la transformación del sector de la defensa pasa por una industria más ágil, más intensiva en software, inteligencia artificial y sistemas autónomos. “Lo que antes eran años o meses, ahora tienen que ser semanas”, resumió, al aludir a las nuevas exigencias operativas derivadas del contexto geopolítico en Ucrania.

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