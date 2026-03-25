La desconfianza entre Escribano y De los Mozos se acentúa tras la intervención de la SEPI en Indra

Ángel Escribano seguirá, al menos por ahora, al frente de Indra después de que el Gobierno haya reconsiderado su postura y no haya pedido su dimisión este miércoles en un consejo de administración que se intuía clave. La cotizada mantendrá su actual cúpula pese al duro comunicado de la SEPI en el que se pedía la dimisión del presidente para desbloquear la fusión con Escribano (EM&E), una operación que la compañía industrial madrileña finalmente retiró al ver que el "conflicto de interés" era un obstáculo insalvable para Moncloa. A toda esta compleja y rocambolesca situación en una empresa cotizada en el Ibex 35 y que está llamada a ser el campeón nacional español en defensa, se añade que la desconfianza en la dirección de la cotizada es total entre su presidente y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, según aseguran fuentes cercanas a la compañía. Otros medios hablan incluso de relaciones rotas, pero lo cierto es que De los Mozos no fue un CEO elegido por Escribano. De hecho lo fichó su antecesor, Marc Murtra, ahora en Telefónica.

El detonante de esta tensión se explica por la reciente reunión mantenida por De los Mozos con Manuel de la Rocha, el poderoso director de la oficina de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno, sin que Escribano supiera nada de esta cita. En esta reunión el consejero delegado se habría ofrecido a la mano derecha de Pedro Sánchez en asuntos empresariales como presidente "provisional" de Indra en una eventual salida de Escribano de la tecnológica, apuntan las mismas fuentes. El directivo vallisoletano (al que algunos vinculan al PP por su presidencia en el comité ejecutivo de Ifema, controlada por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso) buscaría, de esta manera, liderar la cotizada de manera transitoria hasta un potencial cambio en La Moncloa tras las elecciones generales de 2027, con la entrada en el Gobierno del PP.

La desconfianza entre ambos ha ido creciendo tras los últimos acontecimientos vividos en la compañía y la fusión frustrada con EM&E frenada por "conflicto de interés" y que el propio De los Mozos ha pilotado. Escribano realmente en quién confía en su día a día es en Manuel Escalante, una especie de número dos en la sombra y actual director de tecnología de la cotizada. El presidente de Indra repescó a Escalante, que estuvo durante un período corto en EM&E, después de que Murtra lo despidiera.

De los Mozos llegó a la tecnológica en mayo de 2023 tras años en Nissan y Renault, donde llegó a ser presidente de la filial española y vicepresidente ejecutivo del grupo Renault. El mandato del CEO termina en tres meses, aunque no hace falta que informe de su salida por adelantado, por lo que incluso se especula que salga de la empresa si está desconfianza con el presidente va a más.

El directivo, además, es beneficiario de un plan de remuneración y de un blindaje que le garantizarían ingresos próximos a los 20 millones de euros. Además, la celebración de la Fórmula 1 en Madrid en septiembre reforzará su exposición pública y su peso institucional al frente de Ifema, dado que el circuito estará ubicado en las instalaciones del recinto ferial madrileño y es el organizador del gran circo en la capital.

El número dos de Indra percibió el pasado año 1,88 millones de euros, un 2,5% más que en 2024 y un 60% más que en 2023. Escribano, por su parte, obtuvo una remuneración de 607.000 euros. Según reconoce Indra en su último informe de gobierno corporativo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevará a la próxima junta anual de accionistas —prevista, como es habitual, para junio— una nueva política de remuneraciones para el periodo 2027-2029. Este año, si cumple todos los objetivos cobrará 2,7 millones e Indra plantea ahora un alza del 55% de su salario hasta los 4,2 millones.

La propuesta eleva la retribución fija de De los Mozos desde los 660.000 euros actuales hasta un millón de euros a partir del próximo ejercicio, un 66% más. A esta cantidad se sumarían una retribución variable de hasta 1,6 millones y una carga fiscal estimada en otros 1,6 millones. De este modo, la remuneración máxima total pasaría de 3,2 a 4,92 millones de euros, un alza de más del 53%.

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La revisión de esta política se produce además en un contexto muy distinto al del anterior marco retributivo, aprobado cuando la acción de Indra cotizaba en torno a los 20 euros, frente a los 48,02 euros actuales. La tecnológica propone este aumento de la remuneración después de haber contratado a la empresa de recursos humanos británica Willis Towers Watson (WTW).

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