EEUU reclama a Bruselas no multar a las tecnológicas: "Necesitarán acceso a nuestra IA"

La batalla entre EEUU y la Unión Europea (UE) por las limitaciones de la industria de la inteligencia artificial (IA) siguen al rojo vivo. El embajador de EEUU en Bruselas, Andrew Puzder, ha pedido a los gobiernos europeos que paren de imponer multas a las grandes tecnológicas y que eviten el exceso de regulación para facilitar el desarrollo de la industria de la IA.

"Si la Unión Europea va a participar en la economía de la IA va a necesitar centros de datos, datos y acceso a la infraestructura de hardware de IA de Estados Unidos, y no se puede regular en exceso, cambiar las reglas del juego y multar a las empresas con enormes sumas de dinero", ha sostenido Puzder en declaraciones a la cadena estadounidense CNBC, recogidas por 'Europa Press'.

El diplomático designado por Donald Trump el pasado mes de septiembre ha insistido en que la UE va a necesitar de la infraestructura estadounidense, que es puntera a nivel mundial y solo rivaliza con la de China. Ha mencionado especialmente los centros de datos, afirmando que, en caso de no usarlos, Europa "quedará fuera de la economía de la IA", por lo que el Viejo Continente no puede permitirse excluir a los gigantes de su territorio.

"Por lo tanto, creo que es importante que Europa analice con mucha atención sus acciones con respecto a esas empresas. Y creo que es importante que esas empresas consideren las perspectivas de seguir realizando negocios importantes en la UE", ha aseverado.

Las históricas multas de Bruselas

Bruselas ha impuesto, bajo el liderazgo de la comisaria de Competencia, Teresa Ribera, sonoras sanciones económicas a gigantes norteamericanos de la tecnología por incumplir la normativa comunitaria de competencia. En diciembre de 2025, Bruselas impuso una sanción por valor de 120 millones de euros a 'X', anteriormente conocida como Twitter, la red social del multimillonario Elon Musk. La justificación que encontró el organismo fue que la plataforma había incumplido la Ley de Servicios Digitales (DSA), uno de los dos pilares normativos de la UE en esta materia, junto con el Reglamento de Mercados Digitales (DMA).

Otros colosos norteamericanos como Meta o Apple han sido también sancionados por el órgano comunitario, con multas de 200 y 500 millones de euros, respectivamente, también justificadas por sendos incumplimientos de la DSA. La compañía de Mark Zuckerberg respondió en su momento que la decisión era "incorrecta e ilegal", y no dudó en anunciar que recurriría la decisión. Además, la compañía sostuvo que Bruselas perjudicaba explícitamente a las empresas estadounidenses, obligándolas a ofrecer un servicio inferior.

Google se lleva la peor parte

Una de las multas más altas de la historia de la UE se la llevó Google. El gigante fundado por Larry Page y Sergey Brin fue sancionado el pasado mes de septiembre con 2.950 millones de euros por prácticas abusivas al menos desde 2014 y hasta la fecha en el sector de la tecnología publicitaria (adtech), por ejemplo por favorecer a sus propios servicios en detrimento de otros proveedores de la competencia que también dan servicio a anunciantes y editores 'online'.

La sanción, que estuvo a punto de ser aplazada por las tensiones comerciales que entonces mantenían Bruselas y Washington, fue recurrida posteriormente por Google el 20 de noviembre de 2025. El coloso tecnológico adujo 17 motivos por los cuales reclamaban la anulación total o parcial de la devolución, entre los que destacaban errores en la definición de conceptos como "mercado" o "dominancia" o inexistencia de efectos anticompetitivos.

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El mismo día, Google comunicó a la Comisión su plan de cumplimiento para subsanar las infracciones. En la actualidad, el asunto sigue parado en la primera instancia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), por lo que Google aún no ha tenido que abonar dicha sanción.

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